Non poteva essere che Leo Messi ad indossare per primo la nuova seconda maglia dell'Argentina. Il numero 10, e giocatore più rappresentativo, si è prestato a fare da testimonial per la nuova casacca che la squadra di Sampaoli utilizzerà in futuro, quando non indosserà la prima divisa con il classico biancoceleste. Una maglia nera con sottili strisce blu e bianche che farà il suo esordio nelle prossime amichevoli contro Italia e Spagna.

La nuova seconda maglia della nazionale argentina è nera

Per la prima volta dunque la seconda maglia della nazionale argentina è tutta nera. A presentarla è stata la stessa Federcalcio dell'Albiceleste attraverso i propri canali ufficiali, con Messi nelle vesti di testimonial. L'Adidas, ovvero lo sponsor tecnico, ha optato per una casacca nera, con solo una sottile strisce blu e bianca sui lati per formare la bandiera nazionale. Sulle spalle non mancano le 3 strisce bianche, simbolo dell'azienda produttrice tedesca, mentre sul petto a sinistra c'è il logo dell'Afa tutto dorato per celebrare i 125 anni dell'Asociación del Fútbol Argentino.

in foto: La nuova maglia dell’Argentina, indossata da Messi

La tecnologia della nuova maglia dell'Argentina

Una svolta dunque nel look dell'Argentina che finora aveva optato per seconde divise blu, in alternativa alla prima maglia classica con le strisce verticali celesti e bianche, intoccabile. Per quanto riguarda il tessuto le maglie che saranno utilizzate in occasione dei Mondiali 2018, ci sarà l'esordio della tecnologia Climachill: maggiore traspirazione per permettere ai calciatori di rendere al meglio sui campi di calcio russi

L'esordio della maglia nera in Argentina-Italia

Quando saranno indossate per la prima volta le nuove maglie dell'Argentina? In occasione dell'amichevole di lusso dell'Etihad Stadium contro l'Italia, quando gli azzurri vestiranno una divisa particolare in memoria di Davide Astori. Venerdì 23 marzo, Messi e compagni giocheranno con la nuovissima casacca, contro la nostra Nazionale che purtroppo non potremo vedere in azione ai Mondiali. Il bis sarà concesso pochi giorni dopo, quando l'Albiceleste se la vedrà contro la Spagna al Wanda Metropolitano di Madrid, martedì 27 marzo