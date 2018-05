Continua la nostra panoramica nei settori giovanili italiani alla scoperta di quelli che si spera saranno i campioni del domani. Questa volta ad attirare la nostra attenzione è stato un ragazzo del vivaio della Sampdoria. Il suo nome è Ibourahima Balde Balde, attaccante classe 1999, che si sta prendendo la scena a suon di gol nel Campionato Primavera attualmente in corso. Andiamo adesso a scoprire insieme alcune curiosità sulla giovane punta spagnola di origine senegalese a disposizione di mister Claudio Bellucci.

Numeri da urlo con la Primavera blucerchiata

Un viaggio che parte da molto lontano, dall’Africa e precisamente dal Senegal. Tanta convinzione e determinazione che lo hanno fatto arrivare in Italia dove a suon di gol sta convincendo tutti. Questa è la storia di Ibourahima Balde: il fratello del più conosciuto Keita del Monaco, esterno classe 1999 della Primavera della Sampdoria che ha messo a segno 12 gol in 22 gare. Numeri importanti che, indubbiamente, riflettono le sue qualità e potenzialità.

in foto: Il rendimento di Ibou Balde in stagione (fonte Transfermarkt)

Un giocatore a cui piace giocare esterno o attaccante centrale. Ha iniziato a giocare come centrale inizialmente con Bellucci in panchina e, visto che le cose sono andate bene, ora preferisce continuare così. I suoi punti di forza sono la finalizzazione e la capacità di puntare la porta e arrivare vicino al portiere per concludere. Ha anche realizzato 1 gol nell’unica presenza in Coppa Primavera. Poco in mostra nel Torneo di Viareggio dove avrebbe potuto far vedere a tutti le sue grandi qualità.

A post shared by Ibou Balde (@iboubalde9) on Apr 15, 2018 at 4:49am PDT

Una carriera iniziata in Spagna e proseguita con successo in Italia

Ha iniziato a giocare nel suo paese di S. Maria di Palasvera, dove è rimasto per quattro anni. Poi Espanyol, Barcellona e, dopo due campionati, è arrivato ad Arezzo, nel febbraio del 2016. Ha prima giocato qualche gara con la Beretti, per poi passare nel mercato estivo alla Sampdoria, che in realtà era la squadra che lo aveva portato in Italia.

L’idolo è il fratello Keita, ma si ispira a Suarez

Appena arrivato in blucerchiato, il giovane Balde, era pazzo delle giocate e del modo di muoversi in attacco dell’ex doriano, oggi al Siviglia, Muriel, ma il suo idolo rimane il fratello Keita, ex Lazio, oggi al Monaco. In campo internazionale però, in un’intervista, si è detto incantato da Ronaldo, il fenomeno, Suarez ma anche Griezmann. Il suo grande sogno è quello di esordire in Serie A con la Sampdoria, ma anche quello di arrivare in Nazionale o con il Senegal o con la Spagna.

Il sogno di Ibou potrebbe essere vicinissimo

Come detto, i sogni di Ibou, dalla speranza di percorrere una carriera come quella del fratello all’esordio in Nazionale, sono tanti. Eppure, Giampaolo permettendo, al momento, quello più vicino potrebbe essere proprio il debutto nel massimo campionato italiano. A tre giornate dal termine, infatti, i blucerchiati, magari proprio nell’ultimo turno, quello contro la Spal a Ferrara, potrebbero buttarlo in campo, anche solo per una passerella finale, e concedergli un momento, da ricordare in eterno, che, con le cifre raggiunte e descritte, meriterebbe ampiamente. Un esordio dopo la panchina in Coppa Italia con la Fiorentina ed un anno appena in ritardo rispetto a quello di suo fratello del settembre 2013, e dunque a 18 anni.

in foto: La scheda anagrafica di Ibou Balde (fonte Transfermarkt)

Valore di mercato in costante ascesa: Balde migliora giorno per giorno

Con la sua voglia di migliorare, la sua applicazione e la consapevolezza di voler essere, già fra qualche anno, al top in Serie A, Balde sta cercando di bruciare le tappe e dimostrare tutte le sue enormi potenzialità. Una applicazione che ha sempre spinto anche i migliori calciatori del momento, Cavani, Suarez o Cristiano Ronaldo, e che è stata fonte, energia vitale per la crescita delle loro carriere. Insomma, sul piano della dedizione, il fratellino di Keita, non sembra difettare con il suo valore di mercato degno testimone, fotografo di questa sua abnegazione. Dall’ottobre del 2016 ad oggi, infatti, il suo market value è cresciuto notevolmente, quasi del 300%, arrivando a toccare, dagli originari 75mila euro, gli attuali 200.