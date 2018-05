Quando sfrecciava in campo era sempre l'ultimo a tirare la gamba indietro. Pavel Nedved anche da dirigente ha mantenuto la stessa grinta, e lo stesso piglio per arringare il popolo bianconero. Dopo la vittoria del settimo scudetto consecutivo, il vicepresidente della Juventus ha raccontato le emozioni dell'ennesimo successo della Vecchia Signora, svelandone i segreti. In linea con quanto dichiarato anche da Chiellini, Nedved ha spiegato che ad offrire nuovi stimoli alla compagine di Allegri sono stati gli avversari e le polemiche arbitrali.

Le critiche hanno spinto la Juventus al successo, parola di Nedved

Ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, l'ex Furia Ceca, ha evidenziato il peso specifico che le critiche nei confronti della Juventus hanno avuto nel caricare la squadra all'ennesima impresa, nonostante in cima agli obiettivi stagionali ci fosse la Champions: "La Juve è una squadra che si carica da sola, ogni partita è importante, quando scende in campo lo fa per vincere. Ma quest'anno le critiche ci hanno dato qualcosina in più per tirare fuori la rabbia che serviva per vincere questo scudetto. E' stato difficilissimo quest'anno. Le motivazioni erano soprattutto per la Champions, in campionato, dopo tanti anni che vinci, è stata dura ma le polemiche ci hanno dato una carica in più. Anche per noi che stiamo attorno alla squadra è stato difficile dare la carica".

Complimenti al Napoli, ma Juve animalesca

Complimenti al Napoli da parte di Nedved che hanno sfoderato una grandissima stagione, complicando i piani della Juventus. La volontà di battere gli azzurri è stato uno stimolo fondamentale per una squadra "animalesca": "Il Napoli? Sono stati bravissimi, ci hanno dato uno stimolo in più. A inizio anno ho percepito nel nostro ambiente che non c'era la carica giusta, il che dopo sei scudetti è normale, ma poi è cresciuta la volontà di dimostrare di poter essere più forti degli altri. E i complimenti vanno fatti anche alla Juve. Siamo degli animali, vogliamo vincere tutte le partite. Sappiamo che è impossibile ma cerchiamo di vincere tutto, non bisogna mollare niente".

Le differenze tra Napoli e Juve per Nedved

Cosa ha avuto la Juventus in più del Napoli? Per gli azzurri, si è rivelato un boomerang concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, al contrario dei bianconeri che hanno lottato fino in fondo su tutti gli obiettivi per Pavel Nedved: "Forse il Napoli si è concentrato troppo sul campionato, noi non abbiamo snobbato nemmeno la Coppa Italia. Qui lavoriamo ogni giorno per ottenere dei risultati e questa Juve è una leggenda, vincere così tanto è una cosa disumana".