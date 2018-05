Non ha perso tempo Roberto Mancini per tornare in Italia dopo la rescissione consensuale con lo Zenit San Pietroburgo. L'allenatore jesino è sbarcato a Fiumicino in tarda mattinata, pronto per incontrare i vertici della Federcalcio e formalizzare l'accordo di massima che dovrebbe permettergli di guidare una Nazionale da ricostruire, dopo il clamoroso flop della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali.

Mancini, le prime parole dopo il ritorno in Italia

Mancini è sbarcato a Roma poco dopo mezzogiorno, proprio all'indomani dell'annuncio ufficiale della conclusione della sua avventura con lo Zenit San Pietroburgo dopo i titoli di coda della stagione in terra russa. Ad attenderlo tantissimi cronisti che lo hanno stuzzicato sul suo futuro in azzurro. Poche parole del Mancio che ha confermato l'incontro con i vertici federali che andrà in scena martedì mattina: "Sono contento di essere in Italia: domani vediamo quel che accadrà…"

Quando sarà il Mancini-day per la Nazionale

Martedi 15 maggio dunque potrebbe arrivare la fumata bianca negli uffici della Figc per quello che potrebbe essere ribattezzato come il Mancini-day. Per vedere l'ex allenatore di Fiorentina, Lazio, Galatasaray, Manchester City e Zenit sulla panchina dell'Italia mancano solo gli ultimi dettagli sul contratto che dovrebbero essere limati nelle prossime ore. Al momento i colpi di scena sono scongiurati e dunque si attende solo la comunicazione ufficiale dell'investitura del Mancio.

Cifre del contratto ed esordio in azzurro per Mancini

Gli ultimi nodi da sciogliere per Mancini sono quelli relativi al contratto che dovrebbe essere di durata biennale fino all'Europeo del 2020. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi su cifre che al momento oscillano tra i 2 e i 3 milioni, per un budget complessivo di circa 5 milioni di euro. L'esordio del commissario tecnico sulla panchina dell'Italia, che potrebbe riportare in azzurro il suo ex pupillo Balotelli, dovrebbe andare in scena il 22 maggio a Coverciano per il ritiro di preparazione per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda.