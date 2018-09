Polonia e Portogallo sono all'orizzonte. Per dimenticare il flop mondiale, la Nazionale italiana riparte dalla nuova Nations League e dalle due partite del suo girone. Dalle sfide che si giocheranno a Bologna e Lisbona, Roberto Mancini si aspetta dunque novità significative sia dal punto di vista del gioco che del carattere: dettagli importanti, che erano andati purtroppo persi durante la precedente gestione.

Entrato in punta di piedi dal cancello di Coverciano, il nuovo commissario tecnico ha subito dato la sua impronta al lavoro della nostra Nazionale. Oltre ad aver richiamato in squadra alcuni giocatori che erano finiti nel dimenticatoio, Mancini ha anche adottato un nuovo approccio con gli stessi ragazzi convocati nel centro sportivo toscano, fissando regole e regalando qualche concessione.

La playlist azzurra

Una delle grandi novità portate dal 53enne allenatore jesino è infatti l'utilizzo della musica durante gli allenamenti. Durante l'ultima rifinitura, Bonucci e compagni sono stati infatti accompagnati nei loro esercizi da una compilations musicale creata ad hoc: una playlist diffusa da uno smartphone collegato ad una cassa acustica. Scelta da un misterioso dj, la selezione musicale ha visto protagonisti nomi importanti della musica internazionale: da Robbie Williams ai Queen, passando dai Coldplay ai Pink Floyd.

A faticare sul campo numero 2 di Coverciano, si sono dunque ritrovati tutti gli azzurri chiamati da Roberto Mancini fatta eccezione di Pietro Pellegri: rientrato a Monaco per problemi fisici. Insieme ai "big" della nostra nazionale, anche il "baby" Zaniolo e lo stesso Domenico Berardi: per il quale è rientrato l'allarme dopo la contusione rimediata in Sassuolo-Genoa in un contrasto con Criscito.