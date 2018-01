Il prossimo 29 gennaio la Figc potrebbe avere un nuovo presidente federale. L'elezione avrà un'importanza particolare e sarà decisiva anche per capire quale sarà il futuro della panchina della nazionale italiana. A seguire con interesse gli sviluppi, ci sono diversi allenatori pronti a fiondarsi su quella che è stata la panchina dell'esonerato Giampiero Ventura. Se per la presidenza i nomi sono al momento tre (Tommasi, Gravina e Sibilia), per guidare il gruppo azzurro sarebbero invece quattro i candidati: Ancelotti, Conte, Mancini e Ranieri.

Al di là di qualche new entry dell'ultimo minuto, il nuovo commissario tecnico dovrebbe uscire da questo poker di nomi di grande esperienza. La scelta del ct avrà inevitabilmente ripercussioni anche sul mercato degli allenatori dei club, che potrebbe mutare in base a quella che sarà la decisione della Figc.

Il Tetris delle panchine.

Se la scelta cadrà su Antonio Conte, che ha lasciato ottimi ricordi in Federazione, potrebbe partire un domino che coinvolgerebbe Allegri (che potrebbe finire al Chelsea), Zidane (che lascerebbe il Real Madrid per tornare a Torino) e Loew che finirebbe in Spagna al posto di Zizou. Ma non è tutto. Carlo Ancelotti, accostato alla Nazionale, è un profilo che piace all'Arsenal: pronto a pensionare Wenger. Unai Emery, invece, non è proprio così saldo sulla panchina del Paris Saint-Germain e José Mourinho è sempre in agguato.

Dall'Inghilterra alla Francia, passando per la Germania dove neanche Heynckes è così sicuro di rimanere alla guida del Bayern Monaco: società che potrebbe pensare ad un arrivo di Luis Enrique. Resta poi l'Italia, con Sarri seguito dal Chelsea e da molti "top club" europei e Gattuso che dovrebbe tornare ad allenare la Primavera, per far spazio ad un tecnico dal curriculum più importante.