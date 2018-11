Le convocazioni della Nazionale dopo la tre giorni di Coppe tra Champions ed Europa League. Sarà venerdì il giorno in cui il commissario tecnico, Roberto Mancini, diffonderà la lista dei calciatori che saranno chiamati in Azzurro in vista dei prossimi impegni contro il Portogallo (il 17 novembre a Milano, Nations League) e gli Usa (il 20 novembre a Genk, Belgio, per una gara amichevole). La sfida contro i lusitani ricopre un valore particolare sia per la possibile presenza di Cristiano Ronaldo sia per la classifica del girone che potrebbe portare in dote primo posto e accesso alla fase finale.

Vincere contro CR7 darebbe prestigio e nuova fiducia dopo aver evitato il tracollo con la retrocessione nella Lega B d'Europa. Quanto all'opportunità di superare la fase a gironi, serve vincere e sperare anche in una combinazione di risultati favorevoli (1-0 se la Polonia piega i lusitani, col 2-0 o più basterebbe anche un pareggio). Diversamente, in caso di successo dei portoghesi con i polacchi all'ultima sfida in calendario, gli azzurri direbbero addio alla fase finale della Nations League.

La novità. A centrocampo, sulla falsariga di quanto accaduto con Zaniolo, la sorpresa potrebbe essere il ragazzo del Brescia, Tonali, che ha riscosso attenzione e consensi, oltre al grande interesse dei club maggiori di A. Lo hanno ribattezzato il ‘nuovo Pirlo' e Mancini lo segue tempo. Chissà che questa non possa essere la volta buona perché il giovane faccia il grande passo e varchi i cancelli di Coverciano.

Il ‘gallo' torna in attacco. La bella prova di domenica scorsa contro la Samp e il ritorno al gol di Belotti hanno fatto sì che il ct accendesse di nuovo i riflettori sulla punta del Toro. L'orientamento è chiamare Immobile, Chiesa, Insigne e Bernardeschi (sempre che superi i problemi alla caviglia), confermare Berardi e Lasagna, dare una nuova chance al ‘Gallo' e a Cutrone. Balotelli? Un dubbio che verrà dissolto nelle prossime ore mentre potrebbe esserci la soddisfazione della chiamata per Pavoletti, tra i migliori ‘arieti' in Europa.

Punti fermi. Donnarumma, Perin, Sirigu e Cragno confermati come portieri. In difesa, tenendo conto delle condizioni di Caldara, Conti e Spinazzola (tutti infortunati), Mancini medita su Barreca (Monaco), Izzo (Torino), Mancini (Atalanta), De Sciglio (Juventus) mentre le certezze sono al ‘centro' con Bonucci, Chiellini e Romagnoli. A centrocampo, invece, Verratti, Jorginho, Barella e Pellegrini sembrano aver conquistato un posto speciale nelle gerarchie del ct.

La lista dei possibili convocati della Nazionale