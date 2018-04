La fine della stagione si avvicina, e con lei terminerà anche il tormentone legato al successore di Giampiero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana. Entro maggio cadrà dunque il velo che, al momento, tiene coperto il nome del prossimo commissario tecnico. Nonostante i dubbi iniziali, secondo gli "exit poll" Carlo Ancelotti sarebbe ora più vicino ad accettare l'incarico.

Il 58enne tecnico di Reggiolo è infatti il primo nome nella lista del vice commissario della Figc, Alessandro Costacurta, ed è fortemente sponsorizzato anche dal numero uno della Federazione: "Mi sembra che a lui l'idea di fare il ct della nazionale piaccia – ha dichiarato Fabbricini – Siamo rimasti d'accordo di risentirci prima di fine aprile". Come ha sottolineato il commissario straordinario della Figc, il contatto con Ancelotti potrebbe però arrivare anche qualche giorno prima.

Tutti gli uomini di Carletto

L'ex allenatore del Bayern Monaco è infatti ancora sotto contratto con i bavaresi fino a fine luglio, ma potrebbe sganciarsi prima se la squadra tedesca venisse eliminata dalla Champions League. In attesa di capire se Cristiano Ronaldo riuscirà a fare un favore al suo ex tecnico, prendono intanto quota le indiscrezioni legate al possibile staff che Costacurta starebbe pensando di "regalare" al nuovo commissario tecnico.

Secondo quanto riportato da "La Repubblica", la Federazione starebbe infatti pensando ad un gruppo di ex campioni in grado di aiutare Ancelotti e ridare credibilità a tutto il movimento azzurro. Per il ruolo di vice allenatore, in pole position ci sarebbe Andrea Pirlo: appena ritiratosi dall'attività agonistica. Insieme a lui, fra i collaboratori di "Carletto" ci potrebbero essere anche Paolo Maldini e l'attuale capitano della Juventus Gianluigi Buffon, che entrerebbero a far parte del club Italia. Massimo Ambrosini, invece, dovrebbe far parte del Comitato Organizzatore dell'Europeo U21 del 2019.