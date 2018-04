Carlo Ancelotti si avvicina a grandi passi alla panchina della nazionale. L’ex tecnico di Milan e Real Madrid sarebbe vicino all’intesa con la Federcalcio commissariata e avrebbe superato nel ballottaggio Roberto Mancini, che sperava di diventare il nuovo Commissario Tecnico. Nello staff della nazionale dovrebbe esserci anche il grande Andrea Pirlo, che da qualche mese ha lasciato il calcio giocato ed è pronto a iniziare una nuova carriera.

Ancelotti verso la panchina azzurra

A Roma, in un albergo nei pressi di Villa Borghese, c’è stato un incontro tra il commissario Fabbricini, il suo vice Costacurta e Carlo Ancelotti, che sin dall’inizio è il tecnico che vorrebbero tutti, compreso il presidente del Coni Giovanni Malagò. L’accordo economico non è stato ancora trovato, e la firma non sembra possa giungere a stretto giro, ma è stato fatto un passo in avanti notevolissimo rispetto al primo incontro tra il tecnico e Costacurta. In questi ultimi mesi Ancelotti sembra aver capito che questo è il momento giusto per fare il c.t., le grandi panchine europee sono chiuse. Psg e Arsenal potevano essere due possibilità, ma Tuchel prenderà il posto di Emery e il successore di Wenger dovrebbe essere Luis Enrique.

L’offerta economica della federazione

Ci sarà bisogno di trattare, ancora, ma adesso la voglia di diventare c.t. sembra esserci. Il nodo da sciogliere è quello economico. Ancelotti è abituato bene, al Bayern guadagnava otto milioni a stagione. La Federazione gli ha proposto un contratto di circa un milione e mezzo netto, ma con un bonus altissimo (due milioni e mezzo) al momento della qualificazione a Euro 2020.

Pirlo nello staff di Ancelotti

Mentre si vedono praticamente cancellate le chance di Conte, Ranieri e Di Biagio, traghettatore nelle ultime due partite amichevoli, e resta come concorrente solo Mancini iniziano a trapelare notizie sul possibile staff di Ancelotti, che potrebbe avere con sé Pirlo. In questo caso si ripeterebbe uno schema già sperimentato dallo stesso Ancelotti, che nel 1992 divenne il vice di Sacchi pochi mesi dopo la chiusura della sua carriera.

Esordio con l’Arabia Saudita

Se l’annuncio arriverà entro la fine del campionato (il 20 maggio), potrebbe esordire già il 28 maggio Ancelotti. Quel giorno è in programma l’amichevole con l’Arabia Saudita, a San Gallo. E il nuovo c.t. avrebbe la chance di testare bene i suoi giocatori. Perché il 1° giugno a Nizza c’è Francia-Italia, mentre il 4 a Torino dovrebbe chiudere la sua carriera azzurra nell’amichevole con l’Olanda.