L'avventura di Gigi Di Biagio sulla panchina azzurra, comincia tra qualche ora grazie allo stage che si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano da lunedì prossimo. Dopo aver ricevuto l'incarico dal commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini, il ct dell'Under 21 è dunque pronto a lavorare per la selezione maggiore con questi primi giorni di ritiro: utili per cominciare a conoscere quei calciatori che potrebbero far parte della nuova Nazionale, dopo la clamorosa eliminazione dal prossimo Mondiale.

I big non ci saranno.

I convocati si ritroveranno quindi a Coverciano nella mattinata di lunedì e saranno attesi da due allenamenti e dall'amichevole di mercoledì a mezzogiorno contro la Primavera della Fiorentina. Nell'elenco diramato dal commissario tecnico, non ci sono però quei giocatori impegnati in Cagliari-Napoli e nemmeno quelli di Atalanta (Bastoni a parte), Juventus, Lazio e Milan: impegnati a breve per le gare di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Anche un po' di Crotone e Benevento a Coverciano.

L'obiettivo di Gigi Di Biagio è quello di costruire un gruppo che possa far dimenticare al più presto la delusione mondiale e che possa lavorare nel migliore dei modi in vista delle prime due amichevoli di prestigio con l'Argentina e l'Inghilterra: programmate rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra. Tra i nomi chiamati dal tecnico, spiccano quelli di Mandragora e Ceccherini del Crotone e quelli di Venuti e Cataldi del Benevento.

I convocati di Di Biagio.

Portieri: Simone Scuffet (Udinese), Alex Meret (Spal). Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Torino), Federico Ceccherini (Crotone), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Lorenzo Venuti (Benevento), Francesco Zampano (Udinese). Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Danilo Cataldi (Benevento), Alberto Grassi (Spal), Rolando Mandragora (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma); Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Roberto Inglese (Chievo Verona), Andrea Pinamonti (Inter), Matteo Politano (Sassuolo).