Chi sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale? A Gigi Di Biagio è stato affidato il compito di traghettare gli Azzurri fino al prossimo mese di giugno, affrontando le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Lancerà qualche giovane e poi passerà la mano, sempre che dalla stanze della Federazione non cambino idea e lui stesso non riesca a convincere l'attuale ‘direttorio' del calcio italiano che può essere l'uomo giusto per avviare la rifondazione. Si vedrà… intanto, il nome più gettonato è Roberto Mancini, attualmente sulla panchina dei russi dello Zenit, con Antonio Conte (in rotta col Chelsea) che tornerebbe volentieri, Claudio Ranieri (ora al Nantes) considerato tra i papabili e Carlo Ancelotti mai troppo attratto dal ruolo di ct perché – dice – preferisce ancora la vita quotidiana della squadra di club.

Chissà, però, che la nomina non vada oltre le figure già individuate e non costituisca una sorpresa rispetto alle indiscrezioni di queste settimane. Chi sono gli indiziati? Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, gli allenatori di Juventus e Napoli che – pur con due filosofie di gioco differenti – sono protagonisti del duello a distanza per lo scudetto. La bellezza e la trama degli schemi da un lato, con i partenopei in vetta alla classifica che hanno spezzato il monopolio bianconero; il pragmatismo tattico si una rosa forte e ben fornita dall'altro. Possibile che uno dei due allenatori sia sotto stretta osservazione dei ‘commissari'? "Non sarebbero male, accidenti", dice Alessandro Costacurta, vice commissario della Federcalcio con delega alle questioni tecniche e in particolare alla scelta del prossimo ct.