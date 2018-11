Impresa della Svizzera nel big match contro il Belgio valido per la 4a giornata della Lega A di Nations League. Dopo un inizio di gara disastroso con due gol subiti in pochi minuti, gli elvetici hanno rialzato la testa e dopo aver pareggiato hanno messo la freccia, imponendosi con il punteggio di 5-2. Un risultato pesantissimo per i biancorossi che grazie a questo risultato si qualificano alle Final Four della Nations League, con buona pace del Belgio a pari punti, ma con una differenza reti peggiore negli scontri diretti.

Svizzera-Belgio, avvio eccezionale degli ospiti con Thorgan Hazard

Alla Swissporarena di Lucerna è andata in scena una sfida ricca di emozioni. Svizzera e Belgio si giocavano il tutto per tutto, dopo che gli uomini di Martinez nel match d'andata si erano imposti per 2-1. Inizio da incorniciare per gli ospiti (con Mertens titolare) che dopo 25′ si ritrovano in vantaggio di due gol grazie alla doppietta dello scatenato Thorgan Hazard. Il fratello della stella del Chelsea, approfitta anche degli errori difensivi degli avversari per una gara che sembra in discesa per il Belgio.

La rimonta della Svizzera nel segno di Seferovic. Qualificazione alla Nations League

E invece ecco che all'improvviso cambia tutto. L'esterno del Milan Rodriguez realizza un calcio di rigore e avvia la rimonta della Svizzera che trova il pari con l'ex di Fiorentina e Novara Seferovic. Quest'ultimo in serata di grazia con un gran destro a giro (su assist del viola Fernandes) ha permesso ai biancorossi di passare in vantaggio, completando poi l'opera nella ripresa per la sua personale tripletta, impreziosita dal gol di Elvedi. 5-2 e Belgio raggiunto a quota 9 in classifica ma con una differenza reti migliore che permette la qualificazione alla Final Four proprio a scapito dei Diavoli rossi che dunque restano al palo. La Svizzera dunque strappa il pass come Portogallo e Inghilterra.