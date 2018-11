C'è la possibilità che la final four di Nations League si giochi in Italia? Sì ma – come raccontato da Sky Sport – c'è una condizione perché ciò accada: ovvero che la Nazionale si qualifichi per il mini torneo che attribuirà la vittoria del titolo. Quando e dove si giocherà la fase conclusiva del Trofeo? Gare in calendario previste per il mese di giugno con sede a Torino che ospiterebbe i match all'Olimpico (impianto utilizzato dai granata di Walter Mazzarri) e all'Allianz Stadium (di proprietà della Juventus).

Cosa serve all'Italia per qualificarsi alla finale four? Anzitutto deve battere il Portogallo a San Siro e poi sperare – per essere certa di chiudere in vetta il proprio girone (Gruppo 3) – che i lusitani escano sconfitti anche dall'ultima sfida contro la Polonia. In caso di arrivo a pari punti, invece, a fare la differenza saranno una serie di variabili previste dalla Uefa (dalla differenza reti fino al bilancio delle ammonizioni e dei cartellini rossi).

Qual è la situazione nel girone di Nations League della Nazionale. Portogallo in vetta alla classifica ma con una partita in meno rispetto agli Azzurri che con l'impegno del ‘Meazza' mandano agli archivi la partecipazione alla fase a gruppi della Nations League. Il secondo posto ha valore solo come dato puramente statistico e serve alla formazione di Mancini (impossibile per i polacchi considerato il bilancio degli scontri diretti) per restare anzitutto nella cosiddetta ‘Serie A' del calcio europeo. Allo stato dei fatti la situazione è la seguente: Portogallo a quota 6 punti (2 vittorie, una proprio contro la Nazionale italiana), 4 gol fatti e 2 subiti (+2); Italia a quota 4 (una vittoria, un pareggio e una sconfitta contro il Portogallo), 2 gol fatti e 2 subiti (0); infine la Polonia che racimolato un solo punto in 3 gare, frutto del pareggio con gli Azzurri, 3 gol fatti e 5 subiti (-2).