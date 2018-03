Prima i Mondiali, e poi dopo pochi mesi la Nations League. Grande curiosità nel panorama calcistico internazionale, per il nuovo torneo riservato alle nazionali che prenderà il via a settembre e avrà durata biennale, permettendo così di sostituire gran parte delle amichevoli internazionali. Un incentivo importante per le 55 nazionali che saranno coinvolte nella manifestazione è rappresentato dal montepremi che riserverà cifre importanti a chi riuscirà ad andare avanti nella competizione.

Il montepremi del torneo

Per la Nations League infatti l'Uefa ha destinato una cifra superiore ai 76 milioni di euro, come sostegno e bonus, per tutte le 55 nazionali ai blocchi di partenza della neonata competizione che prenderà il via nel prossimo settembre. In particolare le nazionali della Serie A, ovvero le 12 migliori del ranking Uefa, tra le quali l'Italia, divise in quattro gironi da tre, riceveranno 1,5 milioni ciascuna, mentre l'importo scenderà rispettivamente a un milione, 750mila e 500mila euro per le squadre delle altre tre serie (B, C e D).

I premi della Nations League per le nazionali vincitrici

Ogni nazionale che vincerà le rispettive leghe, riceverà dall'Uefa un importo raddoppiato rispetto al precedente. E non finisce qui, perché le rappresentative che vinceranno i 4 gruppi della Serie A, a giugno 2019 parteciperanno al trofeo Nations League, che metterà in palio 4,5 milioni per la vincitrice, 3.5 per la seconda classificata, 2.5 per la terza e 1.5 per la quarta. Un'occasione di riscatto per l'Italia, ancora scottata dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali

Le avversarie dell'Italia nella Nations League

La Nations League è considerata come la Champions per le nazionali. Le 55 rappresentative partecipanti sono state divise in 4 serie da 4 gruppi. L'Italia dovrà vedersela inizialmente con la Polonia (esordio nel torneo venerdì 7 settembre in casa) e poi con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Due prove intriganti, per la Nazionale che dovrà provare a rinascere dalle sue ceneri, con un nuovo ct in panchina.

I gruppi della Nations League

Lega A

GRUPPO 1: Olanda, Francia, Germania. GRUPPO 2: Islanda, Svizzera, Belgio. GRUPPO 3: Polonia, Italia, Portogallo. GRUPPO 4: Croazia, Inghilterra, Spagna.

Lega D

GRUPPO 1: Georgia, Lettonia, Kazakistan, Andora GRUPPO 2: Bielorussia, Lussemburgo, Moldavia, San Marino GRUPPO 3: Azerbaijan, Isole Far Oer, Malta, Kosonvo GRUPPO 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibilterra

Lega C

GRUPPO 1: Israele, Albania, Scozia GRUPPO 2: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria GRUPPO 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovenia GRUPPO 4: Lituania, Montenegro, Serbia, Romania

Lega B

GRUPPO 1: Slovacchia, Ucraina, Repubblica Ceca GRUPPO 2: Russia, Svezia, Turchia GRUPPO 3: Austria, Bosnia, Irlanda del Nord GRUPPO 4: Galles, Irlanda, Danimarca

Il calendario della Nations League

1ª Giornata: 6-8 settembre 2018,

2ª Giornata: 9-11 settembre 2018,

3ª Giornata: 11-13 ottobre 2018,

4ª Giornata: 14-16 ottobre 2018,

5ª Giornata: 15 -17 novembre 2018,

6ª Giornata: 18-20 novembre 2018.

Finali: 5-9 giugno 2019.