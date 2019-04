Qual è il legame che intercorre tra una banda di sospetti trafficanti di droga e l'arbitro internazionale Clément Turpin? A prima vista, nessuno, eppure si ritiene che i primi abbiano usato come copertura l'identità del secondo per trasportare in sicurezza grandi quantità di droga, armi e denaro tra Belgio e Francia. L'improbabile utilizzo del nome dell'uomo che ha brillantemente diretto martedì 16 aprile i quarti di finale di Champions League tra Juventus e Ajax, finita 2-1 per gli olandesi, è stato scoperto dagli investigatori la Direzione Regionale della Polizia Giudiziaria (DRPJ) di Versailles (Yvelines) con un'indagine che andava avanti da tempo ed è stato riportato nella giornata di oggi dal quotidiano francese L'Equipe.

Nell'ambito delle indagini sulla banda di narcotrafficanti e delle relative perquisizioni, secondo il noto giornale francese, le forze dell'ordine avrebbero trovato anche un milione di euro in contanti e beni per 600mila euro. Poiché il nome del fischietto di Oullins era apparso per la prima volta alla fine del 2017 e nel dicembre 2018 gli agenti hanno arrestato il presunto trafficante che ha usato la sua identità, mentre Clement Turpin, secondo le dichiarazioni raccolte dall'Equipe, non sapeva nulla di questa faccenda. "Non ho nulla a che fare con questa storia": sono queste le parole che ha utilizzato per difendersi il direttore di gara internazionale dopo la pubblicazione di questa storia.

Chi è Clement Turpin, arbitro internazionale

È toccato al direttore di gara Clement Turpin arbitrare la gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Ajax che ha sancito l'eliminazione della squadra di Massimiliano Allegri dalla Champions League. L’arbitro francese prima di martedì aveva diretto la squadra bianconera una sola volta in precedenza, sempre in Champions, nell’ottobre 2017 contro lo Sporting Lisbona conclusosi sull'1-1. In questa stagione ha arbitrato quattro partite della massima competizione europea: la prima è stata quella vinta in rimonta dall’Inter sul Tottenham con il risultato di 2-1, Roma-Real Madrid, l’Ajax in occasione del 3-3 contro il Bayern e la gara tra il Manchester City e lo Schalke 04 conclusosi 7-0.