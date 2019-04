Sono ormai otto anni che la Juventus comanda in maniera chiara e con ripetute prove di forza la Serie A e solo un club è riuscito davvero a farlo tremare lo scorso anno: si tratta del Napoli. Il club azzurro, di questi tempi, nella scorsa primavera vinceva a Torino e accendeva i sogni scudetto che solo 7 gironi dopo si spensero a Firenze mentre quest'anno la partita non è mai iniziata, nonostante i due scontri diretti siano stati avvincenti e molto combattuti. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com il divario tra Napoli e Juventus, costruito in ben otto anni di Serie A, è di 118 punti e mette luce sia la differenza tra azzurri e bianconeri che quella tra i partenopei e le loro inseguitrici.

Negli otto anni di egemonia a tinte bianconere nel campionato italiano, ovvero dalla stagione 2011/2012 a quest'anno, la Juve ha vinto ininterrottamente lo scudetto respingendo l’assalto delle varie squadre che hanno provato a spezzare un dominio incontrastato: la quantità di punti conquistati dal club di Andrea Agnelli in questo periodo è 724, un dato che bisognerà aggiornare con le giornate che restano della stagione in corso.

In questa speciale classifica su otto campionati il Napoli è secondo con 606 punti ottenuti e alle spalle degli azzurri ci sono la Roma con 572, poi il Milan con 501, la Lazio con 496, l’Inter a 489 e la Fiorentina a 466.

Napoli, Fiorentina e Roma sono le grandi deluse della stagione 2018/19

Quali sono le differenze di più più importanti tra lo scorso anno e quest'anno? Prendendo in esame il campionato dello scorso anno, Napoli, Fiorentina e Roma sono tra le squadre con il saldo negativo di punti più importante. A sorridere sono invece Spal, Cagliari, Torino, Lazio e Atalanta. Più o meno in linea con la stagione 2018/18, troviamo Juventus, Inter e Milan. Il Chievo, già retrocesso in Serie B, ha raccolto ad oggi 17 punti in meno rispetto allo scorso torneo.