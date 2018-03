Per il Napoli di Maurizio Sarri è cominciato il mese della verità: quello che porta allo scontro diretto con la Juventus, in programma il prossimo 22 aprile. Per cercare di rimanere a contatto con i bianconeri, la squadra di Maurizio Sarri dovrà dunque evitare di perdere punti importanti prima della trasferta di Torino: a cominciare dal match di Reggio Emilia con il Sassuolo.

Nonostante il cambio d'orario, che ha fatto infuriare e creato parecchi disagi ai tifosi azzurri (basti pensare che con la gara alle 18 non ci saranno più treni per il ritorno, fino al giorno successivo), al "Mapei Stadium" Hamsik e compagni saranno sostenuti da ben otto mila tifosi napoletani. Un esodo pazzesco, che testimonia l'affetto del popolo campano e l'importanza del momento che sta vivendo la formazione partenopea.

Solo in 162 hanno chiesto il rimborso

Il cambio d'orario, disposto dall'Osservatorio per evitare pericolosi "incontri" con la tifoseria romanista in viaggio verso Bologna, non ha dunque raffreddato l'entusiasmo della tifoseria che aveva bruciato in pochi giorni i tagliandi disponibili per la partita di Reggio Emilia. L'opportunità concessa dal Sassuolo, che aveva dato la possibilità del rimborso del biglietto dopo il cambio d'orario, è stata praticamente ignorata dalla stragrande maggioranza dei tifosi. Secondo il quotidiano campano "Il Mattino", solo in 162 hanno rinunciato alla trasferta e chiesto indietro i soldi del tagliando alla società neroverde.

Coloro che prenderanno posto sulle tribune dell'impianto emiliano, vedranno in campo un Napoli per 9/11 vicino alla formazione titolare. Con Ghoulam ai box e impegnato a recuperare per la sfida alla Juventus, ci sarà ancora dal primo minuto Mario Rui. Marek Hamsik, che ha recuperato dopo l'infortunio rimediato in nazionale, sarà invece in panchina. Dall'inizio dovrebbe infatti partire Zielinski.