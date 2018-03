Tra i convocati per la trasferta di Reggio Emilia, dove il Napoli affronterà il Sassuolo di Beppe Iachini, ci sarà anche Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco, operato alle tonsille e fermato da un problema al flessore della coscia destra accusato nell'ultimo match prima della sosta contro il Genoa, ha saltato gli impegni con la propria nazionale ma sarà comunque disponibile per la prossima partita di campionato.

Nonostante abbia svolto parzialmente l'allenamento con il gruppo, nell'ultima rifinitura a Castel Volturno, il capitano partenopeo viaggerà con la squadra e per il fischio d'inizio sarà probabilmente seduto a fianco di Maurizio Sarri in panchina. Contro i neroverdi, dovrebbe infatti giocare al suo posto Piotr Zielinski: autore del gol-vittoria della Polonia nell'amichevole giocata con la Corea del Sud.

Anche Hysaj è disponibile

Nel match del "Mapei Stadium", l'inserimento della giocatore polacco sarà dunque l'unica novità nell'undici della formazione campana che, in difesa, schiererà Elseid Hysaj nonostante la botta subita durante l'impegno della sua Albania con la Norvegia. Assenti Chiriches e Ghoulam (che dovrebbero però esserci per lo scontro diretto con la Juventus, in programma il 22 aprile a Torino), Sarri farà quindi affidamento per l'ennesima volta al tridente Insigne, Mertens, Callejon, con Arek Milik che si accomoderà nuovamente tra le riserve.

"La gamba sta bene, ma dovrà decidere Sarri – ha dichiarato l'agente di Hamsik, Jurai Venglos, a Radio Kiss Kiss – Marek non si è allenato praticamente per dieci giorni, il che da un certo punto di vista può essere anche un bene, dato che non si è mai fermato. In questi giorni, con l'operazione alle tonsille, ha avuto diverse volte la febbre e scendere in campo in queste condizioni non è semplicissimo. Sarà convocato credo, poi il mister vedrà cosa fare".