Ancora un ultimo impegno, quello di Bologna nell'ultima giornata di campionato, e poi per il Napoli di Carlo Ancelotti ci saranno le meritate vacanze prima del raduno estivo di Dimaro, già programmato dal 6 luglio al 26 luglio 2019. Dopo quei venti giorni di preparazione in Trentino, la squadra partenopea sarà inoltre impegnata nelle classiche amichevoli estive: utili per trovare il ritmo partita, mettere in pratica le nozioni tattiche studiate in ritiro e per permettere alla società di incassare eventuali introiti di denaro.

A parlare dell'agenda estiva di Insigne e compagni è stato il presidente Aurelio De Laurentiis: al lavoro per programmare il futuro tra acquisti, cessioni e preparazione estiva. "Disputeremo un’amichevole col Liverpool, una con il Marsiglia e probabilmente una a New York, se la trasferta non sarà dispendiosa fisicamente e ci consentirà di fronteggiare gli eventuali problemi del jet lag", ha rivelato il patron in un'intervista concessa al "Corriere dello Sport".

Il futuro di Ancelotti

Le partite citate dal numero uno partenopeo si disputeranno ovviamente prima dell'inizio del campionato, fissato nel weekend del 24 e 25 agosto, e saranno un test indicativo anche per la Champions League: che scatterà invece il 17 e 18 settembre 2019, con le prime partite dei gironi. Nella lunga intervista concessa al quotidiano romano, De Laurentiis ha inoltre smentito le voci circolate nei giorni scorsi su Carlo Ancelotti.

"Sul futuro di Ancelotti ho letto e sentito le cose più stravaganti – ha aggiunto il presidente – Ancelotti è l’allenatore del Napoli, con un triennale, per ora. C’è chi ha pensato di sparare nel mucchio, aprendo a chissà quale irrealizzabile prospettiva. Io sono contentissimo di lui e lui è felice di stare qua, il 31 ci vedremo a Capri e festeggeremo il suo compleanno".