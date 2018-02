A due giorni dal big match del San Paolo contro la Lazio e ad una settimana esatta dalla prima partita di Europa League con il Lipsia, Maurizio Sarri deve ancora fare i conti con l'infermeria. Neanche il tempo di rallegrarsi del recupero di Mertens e Callejon, che il tecnico napoletano ha dovuto mandar giù il boccone amaro della febbre che ha colpito Elseid Hysaj. Il laterale albanese, ha infatti saltato l'ultimo allenamento ed è in forse per la difficile partita contro i biancocelesti.

Nelle prossime ore lo staff medico del Napoli valuterà le condizioni del terzino, così come quelle del centrale spagnolo Raul Albiol: ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Filtra però pessimismo dal centro sportivo di Castel Volturno, anche perché mancano ormai poche ore al fischio d'inizio: fissato per sabato alle ore 20.45.

Mertens sfida Immobile.

Di fronte alla prospettiva di dover fare a meno di entrambi i titolari, Maurizio Sarri ha già messo in preallarme Christan Maggio e Vlad Chiriches: pronti a scendere in campo nella gara della 24esima giornata di Serie A. Il tutto in attesa del rientro di Faouzi Ghoulam, previsto per fine mese e probabilmente in occasione del ritorno europeo contro il Lipsia. Contro il napoletano Ciro Immobile, sarà ancora una volta Mertens a guidare l'attacco partenopeo. Il belga, che oggi ha comunque lavorato a parte, scalpita per tornare in campo.

"Questa stagione sta andando molto bene, abbiamo una grande squadre con ottimi giocatori – ha dichiarato il belga, in un'intervista rilasciata a "Le Buteur" – Siamo primi in campionato, vogliamo continuare a tenere questo ritmo. Dispiace essere già usciti dalla Champions League, ma abbiamo ancora l'Europa League e proveremo a vincere questa coppa".