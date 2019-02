Questa volta ci siamo. I tempi per la definizione dell'affare tra il Napoli e il Dalian per Marek Hamsik sembrano ormai maturi. Dopo la brusca interruzione della trattativa di pochi giorni fa, le parti hanno ripreso ai lavori e si va verso la proverbiale fumata bianca. Ancora poche ore e lo slovacco potrà volare verso la Cina con gli azzurri pronti ad incassare 20 milioni. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis ha ribadito stima e affetto nei confronti di quello che si appresta a diventare l'ex capitano del Napoli, pronto a riabbracciarlo in futuro nelle vesti di dirigente: "Quando vorrai tornare, il Napoli è sempre casa tua"

Il Napoli è sempre casa tua: porte aperte per Hamsik da parte di De Laurentiis

Questa volta i colpi di scena dovrebbero essere scongiurati. Dopo la frenata nella trattativa di mercoledì, Dalian e Napoli si sono rimesse al lavoro: gli azzurri sono pronti ad incassare i soldi del club cinese e a salutare dunque dopo 12 stagioni Marek Hamsik. Quest'ultimo nelle ultime ore ha aspettato gli sviluppi dell'operazione di calciomercato, pronto per partire alla volta di Madrid per le visite mediche del caso. Nel frattempo La Gazzetta dello Sport, ha riportato un retroscena legato ai rapporti con De Laurentiis rimasti ottimi, anche nelle ore in cui il Napoli sembrava pronto a chiudere la porta al Dalian. Se il calciatore ha regalato al presidente un orologio di pregio, il patron ha ribadito la stima e l'affetto nei confronti di quello che è stato un perno della sua squadra. Per Marekiaro le porte del Napoli sono sempre aperte, secondo DeLa: "Quando vorrai tornare, il Napoli è sempre casa tua".

Napoli-Dalian, i dettagli sulla trattativa per Marek Hamisk. Fumata bianca vicina

Nel frattempo i lavori sull'asse di mercato Italia-Cina proseguono. Siamo ormai ai dettagli per una trattativa ripartita con successo e prossima alla conclusione. In casa azzurra aspettano le ultime mail relative alle garanzie sul pagamento, che avverrà in un'unica tranche. 20 milioni dovrebbero finire subito nelle casse del Napoli, per una condizione che dovrebbe sbloccare anche la partenza di Hamsik. Quest'ultimo è atteso in Spagna dove potrà sottoporsi alle visite mediche. Secondo quanto riportato da Sky infatti, la dirigenza del Dalian è in Spagna anche per seguire altre piste di mercato. Quello appena iniziato dunque potrebbe essere l'ultimo week-end da "napoletano" per Marek Hamsik, almeno da calciatore. In futuro potrebbero aprirsi per lui le porte della dirigenza azzurra.