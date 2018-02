Il futuro del Napoli si gioca non soltanto in campo, ma anche negli uffici del club campano. Sul tavolo del presidente Aurelio de Laurentiis, già nell'occhio della critica campana per un mercato inevernale al di sotto delle attese, c'è infatti il fascicolo relativo alla posizione di Maurizio Sarri. Nei piani del numero uno del Napoli, c'è l'obiettivo di convincere il tecnico a prolungare il contratto in scadenza nel 2019 con una nuova offerta economica (si parla di 3,5 milioni di euro fino al 2021, attualmente guadagna 1,4 mln ) e con la cancellazione della clausola rescissoria: fissata a 8 milioni di euro e pronta a diventare valida a tutti gli effetti entro la prossima settimana.

Le parole di De Laurentiis.

"Ci siamo dati appuntamento per i prossimi giorni – ha rivelato alla stampa De Laurentiis – Ovvio che non posso costringere Sarri a restare. Se andasse via ora, però, si perderebbe una serie di progetti: Casa Napoli, il nostro centro sportivo, e magari il nuovo stadio. Comunque non credo che Maurizio sia di passaggio, ha un'etica e poi servono 8 milioni per pagare la sua clausola. Certo, la toglierei con piacere".

L'interesse di Chelsea, Real Madrid e Psg.

Oltre al tiepido interesse di Juventus e Milan, Maurizio Sarri è entrato di prepotenza nel mirino di Roman Abramovich. Il presidente del Chelsea, a caccia di un sostituto di Antonio Conte, sarebbe infatti pronto a pagare la clausola, coprire di sterline il tecnico e regalargli la possibilità di guidare un'altra squadra da sogno in un campionato prestigioso. Attenzione, però, anche al Real Madrid e al Paris Saint-Germain. In Spagna, la storia di Zinedine Zidane pare arrivata al capitolo finale, mentre a Parigi uno come Unai Emery non è mai entrato nel cuore dei tifosi e nelle grazie dei campioni del Psg: Neymar in primis.