Quattro apparizioni da agosto ad oggi, soltanto diciannove complessive in tutta la stagione 2016/17. Le presenze di Emanuele Giaccherini con la maglia del Napoli di Maurizio Sarri, testimoniano il poco spazio che il 32enne toscano continua ad avere con la formazione partenopea. In predicato di lasciare Castel Volturno già nella scorsa estate, l'ex giocatore di Cesena, Juventus, Sunderland e Bologna rischia di ritrovarsi tra i protagonisti anche della prossima finestra invernale di mercato.

A confermare la possibile partenza di Giaccherini, è stato Furio Valcareggi in un'intervista rilasciata a Radio Crc: "Non penso che il Napoli possa ritenere Emanuele incedibile a gennaio – ha dichiarato l'agente – Le cose ormai si sono solidificate, credo sia il diciottesimo cambio. Con tutto il rispetto: ci sta che non giochi con quei tre davanti, ma non si è ancora capito che Giaccherini è un centrocampista".

Ore decisive per il futuro di "Giak"

L'obiettivo dell'agente di Emanuele Giaccherini, è dunque quello di trovare una squadra che possa farlo giocare con più continuità. Una ricerca non facile, come ha spiegato lo stesso Valcareggi: "Su di lui ho gradimento totale, ora comincerò a muovermi per capire cosa fare. E' un giocatore che migliora le rose di tutti e al Chievo ci andrebbe di corsa, ma dipende dal fattore economico. Chi lo chiede sa di andare in un ristorante di lusso, nel calcio si guadagna anche per quello che si è fatto, non solo per quello che si farà".



Oltre alla società veneta, in trattativa con il Napoli per l'affare Inglese, nelle ultime ore il nome di Giaccherini è stato anche accostato al Benevento in un ipotetico scambio con Ciciretti: "Uno come lui a gennaio è impossibile trovarlo – ha concluso il procuratore – Si allena al massimo, come se fosse titolare. E’ una persona perbene, umile, mai assenteista, è pronto per fare il titolare".