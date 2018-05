Ho visto dov'era il portiere e non ci ho pensato tanto. Ho fatto un gol bellissimo, sono molto felice.

Arkadiusz Milik ha descritto così la sua prodezza a Marassi contro la Sampdoria di ieri sera che ha sbloccato il risultato e dato il via alla vittoria del Napoli. L'attaccante polacco è stato l'autore di una bellissima rete nell'ultima trasferta azzurra della stagione prima del raddoppio di Raul Albiol ha portato il club partenopeo a raggiungere il record storico di punti ma non gli permetterà di conquistare lo scudetto, aritmeticamente della Juventus proprio da ieri sera.

Milik, in un intervista a La Gazzetta dello Sport, ha reso nota la sua felicità e i tifosi del Napoli non vedono l'ora di averlo a pieno regime per un'annata intera e conferma la sua volontà di proseguire con la maglia azzurra: "Come dico sempre, mi sento bene e sono felice a Napoli. Adesso voglio giocare il più possibile. Speriamo che il prossimo anno sia così. Ora c'è il Mondiale, per me non è finita la stagione". La punta del Napoli, dopo un'annata sfortunata, vorrebbe cercare di essere sempre più centrale per la squadra e ora punta il Crotone : "Il nostro obiettivo ormai era il record di punti ma vogliamo vincere anche la prossima gare e raggiungere i 91 punti. Siamo sereni ma dobbiamo lavorare duro e vincere contro il Crotone".

Sul futuro di Sarri Arek non si scompone e commenta nel modo più freddo e distaccato possibile i cori di discriminazione razziale ascoltati dalla curva blucerchiata: "La sospensione del match? L'arbitro ha fatto bene, è brutto sentire queste cose. Non c'è altro da dire".

Prezzi popolari per Napoli-Crotone al San Paolo

Per Napoli-Crotone la società azzurra ha deciso di voler riempire l'impianto e ci saranno biglietti a soli 3 euro per donne ed "Under 16″e curve a 10 euro. È atteso il pubblico delle grandi occasioni per salutare l'ultima in azzurro di Pepe Reina.