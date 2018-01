Ormai digerito il rifiuto di Simone Verdi e i tentativi andati a vuoto per Deulofeu e Keita Balde, i tifosi del Napoli sono pronti ad abbracciare Amin Younes: attaccante 24enne, prelevato dall'Ajax. Atteso nelle prossime ore a a Villa Stuart per le visite mediche, e molto probabilmente anche in tribuna al San Paolo in occasione del prossimo match con il Bologna, il giocatore tedesco (ma di origini libanesi) sbarcherà in Italia grazie all'offerta di 5 milioni di euro fatta ai lancieri e alla proposta di un quadriennale da 1,4 milioni a stagione più bonus.

Un colpo che scalda parzialmente il popolo partenopeo ma che ha soddisfatto Dries Mertens, che evidentemente conosce bene il giocatore: "Younes è un giocatore molto forte che punta e salta l'uomo – ha spiegato il belga a Radio Kiss Kiss – E' un bell'acquisto per il Napoli. Ci può dare una mano".

La Ferrari e Politano.

Reduce da un lungo periodo di inattività, a causa di un'infiammazione al ginocchio, Younes è stato tra i protagonisti della cavalcata dell'Ajax nella scorsa Europa League e della vittoria della Confederations Cup con la Germania. Per Maurizio Sarri, che potrebbe averlo a disposizione nei primi giorni della prossima settimana, è un profilo tutto da scoprire. La curiosità è molta ed è stata alimentata anche dalle parole dell'agente del giocatore: "Younes è una Ferrari al momento parcheggiata, deve soltanto lasciare il garage".

L'obiettivo del tecnico del Napoli, è quello di far crescere il ragazzo e sfruttare le sue caratteristiche (è un attaccante esterno, ambidestro che gioca indifferentemente a destra o sinistra) per farlo diventare il vice di Insigne. L'arrivo di Younes non preclude però quello di un altro esterno. Il nome più caldo è quello di Matteo Politano. Nelle ultime ore c'è stato infatti un nuovo contatto tra il Napoli e il Sassuolo, proprio per trovare l'intesa sul giocatore. Nel summit tra il ds azzurro Giuntoli e l'ad neroverde Carnevali, sarebbe uscito anche il nome di Ounas: attaccante che il club campano vorrebbe inserire nella trattativa.