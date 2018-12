Hanno dovuto attenderlo per settimane, ma la lunga attesa è stata ripagata. Tra Alex Meret e i tifosi del Napoli è infatti scoppiato l'amore, dopo la super prestazione del portiere friulano contro la Spal. Portato su un palmo di mano dal presidente De Laurentiis e da Carlo Ancelotti, il ventunenne di Udine è stato il migliore in campo nell'ultimo turno di campionato grazie anche alla parata decisiva sul colpo di testa di Fares.

Subito dopo la partita, il numero uno del Napoli ha però risposto ai complimenti con la sua dote migliore: l'umiltà. "Sono contento per la vittoria. Le parate nel finale? È il mio lavoro, mi sono fatto trovare pronto – ha dichiarato davanti ai microfoni di Sky – E’ una bella soddisfazione giocare al San Paolo, di fronte ad un pubblico del genere".

L'applauso di Semplici e il sogno di una chiamata da Mancini

Tra le persone che al termine del match gli hanno dedicato un applauso, si è fatto avanti anche il suo ex allenatore Leonardo Semplici: "Lo abbiamo aiutato a crescere ed a rafforzarsi dandogli spazio. E' come un figlio per me – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico della Spal – Credo che Alex abbia le qualità per diventare il nuovo portiere della Nazionale. Gli auguro il meglio anche se mi ha dato un grande dispiacere. Gli vanno fatti tanti complimenti".

Nonostante fosse al "Castellani" per Empoli-Sampdoria, Roberto Mancini avrà certamente preso nota dei numeri di Meret. Se la sfortuna lo lascerà in pace e se dovesse continuare su questi livelli, Alex Meret potrà davvero sperare in una chiamata dal ct azzurro. Già portiere di tutte le nazionali giovanili (dall’Under 15 fino all’Under 21), per l'ex Udinese non sarebbe tra l'altro la prima volta, dato che fu già chiamato a Coverciano da Conte per lo stage pre Europeo e successivamente per il ritiro degli Azzurri prima del Campionato Europeo 2016.