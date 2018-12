Il Napoli vince ancora una volta per 1-0, dopo il successo di misura con il Cagliari Ancelotti e i suoi festeggiano quello con la Spal, ottenuto con identico punteggio. I partenopei superano i quaranta punti già alla diciassettesima giornata e lo hanno fatto grazie a un gol di Raul Albiol e grazie a una parata strepitosa di Alex Meret, il portiere friulano che De Laurentiis ha preso la scorsa estate ma che oggi ha disputato solo la seconda partita con la maglia del Napoli.

Il calvario di Meret, il pupillo di Zoff che aspetta la chiamata del c.t. Mancini

Meret quando la scorsa estate passò dall’Udinese al Napoli divenne uno dei dieci portieri più costosi nella storia del calcio, ma nel primo allenamento in ritiro si è rotto un braccio, doveva fermarsi un mese forse sei settimane, ma è stato un calvario, Meret è tornato in campo a quasi cinque mesi dall’infortunio. Da vero friulano non ha dato peso a insinuazioni di basso livello, ha lavorato a testa bassa e ha ascoltato invece le parole del c.t. Mancini: “Spero di poter vedere presto Meret, lo aspetto in Nazionale” e del mito Dino Zoff che ha detto più volte che il giovane Alex è più forte di un predestinato come Donnarumma. Con il Frosinone, due settimane fa, ha esordito in azzurro, una partita semplice, i ciociari non tirarono nemmeno una volta in porta.

La fantastica parata di Meret in Napoli-Spal

Oggi contro la Spal, squadra con cui ha vissuto due splendide stagioni (storica promozione e poi salvezza), Meret è stato schierato di nuovo da Ancelotti che a fine partita ha sicuramente fatto i complimenti al suo giovane numero uno. Il Napoli ha dominato per larghi tratti, ma ha segnato solo un gol e questo tipo di partite sono sempre estremamente insidiose. La Spal, che è un’ottima squadra, alla fine ci ha provato e Meret per due volte ha detto di no, la prima su una conclusione di Paloschi, ma poi è stato superlativo quando sugli sviluppi di un corner è volato e ha tolto dalla porta un pallone destinato all’angolino. 7 pieno in pagella per Meret, che ha ricevuto pure i complimenti del presidente De Laurentiis: “Meret? Ha dato due punti. Para e non tiri palloni dall’altra parte del campo”.