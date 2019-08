James Rodriguez, Hirving Lozano e/o il famigerato ‘mister X'. Il Napoli è pronto a far saltare il banco del calciomercato. Le amichevoli giocate contro Liverpool e Marsiglia hanno mostrato che, pur trattandosi di match d'agosto, il livello raggiunto dalla squadra di Carlo Ancelotti è migliorato. E quell'asticella che il tecnico aveva detto di voler portare un po' più in alto è tutta nell'evoluzione tattica di Callejon (perfetto nel ruolo di ala destra e capace di essere efficace anche nel cuore della mediana), nella conferma che sull'asse con Insigne e Mertens qualità e velocità restano le armi migliori del gruppo. Un déjà vu ma non si tratta di nostalgia né del tentativo di restare aggrappati alla tradizione avviata da Rafa Benitez e poi proseguita con Maurizio Sarri.

Chi è il ‘mister x' colpo a sorpresa del Napoli

È il Napoli maturo che prende per mano il Napoli giovane con Elmas che entusiasma mentre Fabian Ruiz si rivela un investimento prezioso. È il Napoli che può crescere ancora se dalle trattative arriveranno i giusti rinforzi. Almeno un paio… forse anche un terzo ma servirà avere pazienza. Fino a quando? Entro Ferragosto (giorno più, giorno meno) la matassa verrà dipanata, salvo il colpo a sorpresa che Aurelio De Larentiis può regalare ai tifosi. "Seguiamo anche altre piste", ha ammesso il massimo dirigente dei partenopei preparando il terreno al finale thrilling di quello che ha definito "un agosto caldissimo" dal punto di vista delle operazioni. Da Timo Werner del Lipsia (attaccante della nazionale tedesca), Ziyech dell'Ajax o addirittura Angel Di Maria del Psg fino a Mauro Icardi dell'Inter non mancano di certo le sagome all'insegna di ‘indovina chi' per identificare quella che sui social è stata ribattezzata come ‘la trattativa che non si deve sapere'.

James Rodriguez e Lozano, due affari in chiusura a metà agosto

La realtà però è che, al momento, secondo le ultime notizie in tempo reale, le piste che conducono al ‘bandito' colombiano del Real e al ‘chucky' del Psv restano quelle più battute. Entrambe, sia pure con formule differenti, potrebbero chiudersi nel giro di una settimana subendo un'accelerata decisiva a partire dal 9 agosto (considerato che l'8 si chiude il mercato della Premier). Prestito con diritto di riscatto: così gli azzurri sperano di arrivare a James Rodriguez (che ha stretto la mano a Carlo Ancelotti) che è fuori dai piani di Zidane e con l'arrivo di Donny van de Beek rischia di restare nel limbo. Quanto a Lozano, smentite le voci sulla presunta reticenza della moglie e della famiglia al trasferimento a Napoli, sul tavolo c'è la volontà del club di pagare i 42 milioni della clausola rescissoria e addivenire a un'intesa sui diritti d'immagine.