Chi sarà il portiere del Napoli nella stagione 2018/2019? Finora il calciomercato degli azzurri non ha trovato risposta, anche se la sensazione è che le trattative per il dopo Reina siano arrivate al punto di svolta. Nel gioco delle percentuali, al momento quella più alta è relativa al possibile arrivo in terra partenopea di Leno, con De Laurentiis e Giuntoli pronti a cautelarsi, con una vecchia conoscenza di Carlo Ancelotti, ovvero Salvatore Sirigu. Con il passare dei giorni sono calate le chance di quello che sembrava il favorito a difendere i pali del Napoli nella prossima stagione, ovvero Rui Patricio, vicinissimo alla Premier League.

Napoli, nelle ultime notizie di calciomercato l'accordo con Leno

Al momento sono due le certezze del Napoli in chiave calciomercato: la prima è quella dell'addio di Reina, e la seconda è la priorità di trovare il nuovo portiere titolare per la stagione 2018/2019. Il nome più gettonato è sempre quello di Bernd Leno, che rappresenta un vecchio pallio della coppia De Laurentiis Giuntoli. La situazione del 26enne tedesco è chiara: c'è un accordo di massima tra il Napoli e il ragazzo, manca quello con il Bayer Leverkusen. L'estremo difensore vuole approdare in Serie A e provare a conquistare una vetrina importante anche per riconquistare terreno in chiave nazionale: il ct della Germania infatti gli ha preferito Trapp nelle vesti di terzo portiere per i prossimi Mondiali.

Napoli-Bayer Leverkusen, le cifre della trattativa Leno

La possibilità di un trasferimento in Italia, in un club di vertice in Serie A e che possa garantirgli anche la Champions è gradita per Leno disposto ad accettare la proposta di un contratto quadriennale da 1.5 milioni di euro a stagione (più bonus). Tra il dire e il fare c'è di mezzo il Bayer che però non vuole concedere sconti per il suo portiere e dopo aver chiesto 25 milioni, sembrerebbe disposto a scendere ma non eccessivamente come evidenziato da La Gazzetta dello Sport. Ci vorrà tutta l'abilità degli uomini mercato del Napoli, intenzionati a non offrire a quanto pare più di 18 milioni di euro. Si tratta ad oltranza con gli azzurri forti però della disponibilità al trasferimento del calciatore

La trattativa Sirigu-Napoli

Non c'è solo Leno nelle ultime trattative di calciomercato del Napoli. In attesa degli sviluppi della situazione Leno, gli azzurri non mollano la presa per Salvatore Sirigu. Il portiere del Torino rappresenterebbe una valida alternativa, e non è da escludere un suo arrivo a prescindere dall'esito della trattativa per il tedesco. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, c'è la volontà di tentare un affondo di mercato per il classe 1987 per il quale si potrebbe trovare l'accordo sulla base di una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Tra gli sponsor dell'operazione c'è Carlo Ancelotti, che ha lavorato con il portiere di Nuoro nella sua stagione al Psg.

in foto: Il profilo di Sirigu (foto Sofascore)

Che fine ha fatto Rui Patricio

E Rui Patricio? Il portiere che difenderà i pali del Portogallo nell'imminente Mondiale sembra ormai un obiettivo sfumato per gli azzurri. Il numero 1 lusitano che fino a poche settimane fa sembrava il favorito a vestire la maglia del Napoli, è ad un passo dalla Premier League e in particolare dal Wolverhampton. Il club inglese potrebbe piazzare un vero e proprio colpo, visto che Rui Patricio potrebbe svincolarsi dai biancoverdi grazie alla rescissione contrattuale.