La fase cruciale della stagione del Napoli è cominciata. Impegnati nella lotta Scudetto, gli azzurri sono reduci dalla sconfitta in casa con la Roma e dal pareggio di San Siro con l'Inter: punti persi per strada, che hanno permesso alla Juventus di scavalcare in classifica la banda di Maurizio Sarri e alimentare il nervosismo dalle parti di Castel Volturno.

Proprio per cercare di trovare la giunta tranquillità e la necessaria concentrazione per arrivare carichi alla sfida contro il Genoa, il tecnico napoletano avrebbe in mente di tenere i giocatori in ritiro nel centro sportivo partenopeo, fino alla partita di domani al San Paolo. La decisione, che sarebbe una novità in casa Napoli, verrà presa nelle prossime ore e potrebbe dunque "obbligare" Hamsik e compagni a dormire a Castel Volturno e non nelle proprie abitazioni.

La corsa Scudetto

Mentre la Juventus sarà impegnata nell'anticipo di Ferrara con la Spal, la formazione partenopea dovrà dunque vedersela con il Genoa: uscito a pezzi dalla gara con il Milan, a causa del gol di Andrè Silva al 94esimo. Per affrontare il Grifone di Davide Ballardini, Maurizio Sarri ha quindi chiesto ai suoi massima concentrazione per evitare di perdere ulteriori punti importanti prima dello scontro diretto con la Juventus del prossimo 22 aprile.

A sei giornate di distanza dal match clou dell'Allianz Stadium, l'obiettivo napoletano è quello di stare il più possibile attaccato alla gonna della vecchia signora, sperando che quest'ultima inciampi in una delle prossime partite (magari in quella contro il Milan di Rino Gattuso) o che si faccia distrarre dalla tentazione di arrivare a giocarsi per l'ennesima volta la finale di Champions League. Nella corsa Scudetto, tutti questi dettagli faranno la differenza. Sarri lo sa, e non vuol farsi trovare impreparato.