Dopo le notizie arrivate dall'Albania, Maurizio Sarri ha tirato un sospiro di sollievo. L'infortunio al ginocchio rimediato da Elseid Hysaj, durante l'amichevole tra Albania e Norvegia, non pare cosi grave e il giocatore dovrebbe saltare soltanto la partita con il Sassuolo. A smentire l'ipotesi di uno stop più lungo del difensore partenopeo, è stato un giornalista albanese, intervenuto in diretta a Radio Crc.

"Hysaj sta bene. L’ho sentito stamattina e secondo me salterà al massimo solo la partita contro il Sassuolo – ha spiegato Dritan Shakohoxha – Ho parlato con lui e con la sua famiglia, nessuno pensava ad un infortunio grave. Si tratta di una botta, ha preferito uscire perché si trattava di un'amichevole. Ha voglia di giocare nel Napoli e per il Napoli, ne parla sempre durante le trasferte con la Nazionale. E' un momento importante per la stagione e la sostituzione era prevista".

In attesa del responso degli esami

Nonostante il terzino azzurro fosse uscito dal campo zoppicando e scuotendo la testa, la paura per un guaio più grande sembra dunque rientrata. Nelle prossime ore verranno resi noti i risultati degli esami svolti nelle scorse ore a Castel Volturno che, ovviamente, tengono tutto il popolo campano in ansia. Prima della rivelazione del giornalista albanese, si era infatti parlato di un forte trauma contusivo al ginocchio, senza particolari lesioni più gravi.

In attesa del responso medico e di notizie circa l'effettivo recupero del difensore di Maurizio Sarri, insieme all'infortunato Hamsik in infermeria troverà dunque posto anche Hysaj. Nella partita contro la formazione emiliana, a sostituire l'albanese sarà Christian Maggio mentre in panchina potrebbe andare Hrvoje Milic: difensore croato, ex Fiorentina, arrivato nel mercato invernale dopo l'esperienza in Grecia con l'Olympiakos.