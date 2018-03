Brutte notizie per il Napoli. L’esterno destro Elseid Hysaj ha lasciato il campo anzitempo nell’amichevole tra l’Albania e la Norvegia per colpa di un problema al ginocchio. Ancora non è possibile stabilire la gravità dell’infortunio. Il giocatore nella giornata di mercoledì sarà sottoposto agli esami strumentali grazie ai quali si potrà capire in maniera precisa cosa è successo al difensore di Sarri.

L’infortunio di Hysaj con l’Albania

Al 65’ dell’amichevole tra Albania e Norvegia, che si è imposta per 1-0, il difensore del Napoli ha sentito un dolore al ginocchio, si è fermato subito e si è seduto per terra. Hysaj è stato soccorso e poco dopo è stato sostituito. Il giocatore è uscito zoppicando e scuotendo la testa. I primi segnali non fanno ben sperare. Ma lo staff del Napoli, che chiaramente sarà costantemente aggiornato, domani valuterà le condizioni del difensore albanese.

Hysaj e Hamsik a rischio per il Sassuolo

Sarri rischia di giocare senza due titolarissimi contro il Sassuolo sabato prossimo, il match inizierà alle ore 18. Hamsik ha lasciato il campo nel match con il Genoa a causa di problemi muscolari e non sembra aver recuperato, al suo posto ci sarà molto probabilmente Zielinski. Se Hysaj non riuscirà a recuperare in difesa potrebbe toccare a Maggio, che si riprenderebbe anche la fascia del capitano.

Gli infortuni del Napoli

Non si ancora esattamente cosa è successo a Elseid Hysaj, ma se dovesse essere piuttosto serio il problema del difensore albanese la società partenopea continuerebbe ad avere un rapporto tutt’altro che amichevole con le gare delle nazionali. Milik, proprio sul più bello, s’infortunò gravemente al ginocchio giocando una partita di Qualificazione ai Mondiali con la Polonia un anno e mezzo fa, e di fatto da quel momento non si è più ripreso. La sfortuna ci ha messo ulteriormente lo zampino perché Milik si è infortunato lo scorso settembre nel match di campionato con la Spal. Un duplice problema al ginocchio ha messo k.o. anche il difensore Ghoulam, fuori causa da novembre.