Il mercato di riparazione invernale si è appena concluso, e non si può certo dire che per il Napoli tutto sia andato come da copione. La società partenopea, dopo il "no, grazie" incassato da Verdi, non è infatti riuscita a regalare a Maurizio Sarri il giocatore che il tecnico aveva chiesto nelle scorse settimane. Sfumato il sogno di prendere Deulofeu e dopo la beffa per l'acquisto mancato di Younes, anche lo stesso Politano nelle ultime ore di mercato non ha trovato l'accordo per trasferirsi ai piedi del Vesuvio.

I motivi per essere contrariati da questo deludente mercato invernale ce ne sarebbero dunque molti, ma i tifosi azzurri pare abbiano preso il tutto con filosofia e sarcasmo e la dimostrazione è arrivata poco prima della partenza della squadra per Benevento, dove Hamsik e compagni sono attesi dal derby.

Il sorriso di Sarri.

Circa 200 sostenitori azzurri, si sono infatti dati appuntamento a Castel Volturno per un'inusuale e divertente contestazione nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis. Il centro sportivo è stato così invaso da decine di tifosi, appartenenti ai gruppi della Curva B, che con un lungo striscione (sul quale erano disegnate le caricature di alcuni arbitri) hanno invitato ironicamente il presidente a corrompere i direttori di gara "seguendo il modus operandi imperante in Italia".

Un episodio che ha raccolto il sorriso di Sarri che, prima di lasciare il centro sportivo campano a bordo del bus, si è rivolto ai tifosi con uno sguardo d'intesa divertito. Il concetto che la parte più calda del tifo del San Paolo ha voluto far passare è molto semplice: "Caro presidente, ma quale calciomercato, compra gli arbitri che vinciamo il campionato!". Il tutto a poche ore dalla sfida contro il Benevento: paradossalmente, uno dei club più attivi in questo mercato invernale.