Il caso Hamsik è qualcosa di intricato e molto complicato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano del Napoli stamattina non si è presentato a Castel Volturno per la seduta mattutina nonostante lo stop alla sua cessione imposto da Aurelio De Laurentiis e comunicato ieri com un tweet da parte della società partenopea. Per il centrocampista slovacco oggi erano previste le visite mediche a Madrid col Dalian Yifang ma la comunicazione del club azzurro ha bloccato tutto.

La sensazione è che la trattativa col club cinese non sia ancora del tutto tramontata e l'assenza di Hamsik all'allenamento di questa mattina potrebbe essere una conferma ma non c'è nulla di ufficiale o qualcosa che possa averne una minima parvenza. A questo punto sembra difficile che Hamsik possa scendere in campo sabato pomeriggio, quando il Napoli sarà impegnato in trasferta contro la Fiorentina, vista la situazione che si è creata e la poca chiarezza che ruota intorno a questa storia.

La comunicazione del dietrofront

Ieri il Napoli si è tirato fuori dall'operazione Hamsik poiché il Dalian Yifang non avrebbe rispettato gli accordi precedentemente pattuiti riguardo le modalità di pagamento: c’era già l’accordo con il giocatore, con lo slovacco che avrebbe firmato un triennale da 9 milioni a stagione, più un altro milione di bonus per un totale di 30 milioni da percepire durante la sua avventura in Cina; e con il Napoli, che avrebbe ricevuto una cifra tra i 15 e i 25 milioni per la cessione del classe ’87, importo variabile in base ai bonus. Dalle ultime notizie, il Dalian Yifang nelle ultime ore ha fatto sapere che voleva il calciatore in prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli era fermo sulla sua posizione di cedere il giocatore a titolo definitivo. Una situazione davvero intricata e che avrà, certamente, sviluppi nelle prossime ore.