E' la partita dell'anno, la sfida che potrebbe decidere la corsa verso la conquista dello scudetto. A cercare di rovinare i piani della squadra di Allegri, a caccia del suo settimo titolo consecutivo, c'è il Napoli di Maurizio Sarri: rivale agguerrito e autore di un campionato straordinario. Distante quattro punti dalla vetta bianconera, la formazione campana si gioca dunque tutte le sue ultime chance di una possibile rimonta tricolore nei novanta minuti dello Stadium.

Una sfida decisiva che il mister partenopeo ha preparato in ogni minimo dettaglio nel corso della settimana, provando anche alcune varianti tattiche e ruotando gli uomini a disposizione. La recente vittoria contro l'Udinese, ad esempio, ha messo in mostra l'ottima condizione di Milik e Zielinski: quest'ultimo in predicato di partire dal primo minuto contro la Juventus.

I dubbi del tecnico e l'affetto dei tifosi

Le ultime indiscrezioni arrivate da Castel Volturno, parlano infatti di un grande dubbio nella testa di Sarri. Il tecnico sarebbe infatti tentato di lasciar fuori Hamsik e di schierare il polacco: decisivo nel sofferto successo contro i friulani. Meno probabile, invece, l'inserimento di Milik nell'undici titolare. Durante la stagione Sarri si è privato difficilmente del suo tridente titolare, e non intende farlo in questa occasione importante.

Non potendo seguire la squadra a Torino, i tifosi si stanno intanto organizzando per stare vicini il più possibile ai giocatori. Dopo gli applausi, i cori e gli striscioni di Castel Volturno, il popolo partenopeo si è dato appuntamento al San Paolo dove inciterà la squadra poco prima della partenza da Capodichino. Ad attendere il pullman che accompagnerà la squadra all'aeroporto, ci saranno infatti almeno duemila tifosi con sciarpe e bandiere: il modo migliore, per Sarri e i giocatori, per dare inizio al weekend che vale un'intera stagione.