Loro hanno il bel gioco, noi i punti. La gara è decisiva solo per il Napoli. Higuain può essere (come spesso è capitato) il match winner. Concentrazione massima per questo mini campionato di cinque partite che mancano al termine della stagione. Sono questi i concetti che Massimiliano Allegri snocciola in conferenza stampa facendo anzitutto i complimenti all'avversario, sia a Maurizio Sarri sia al club azzurro che in 5 anni è cresciuto in maniera esponenziale divenendo una bella realtà del calcio italiano di cui andare fieri anche in Europa.

Sarri ha fatto un lavoro straordinario – ha ammesso Allegri nella conferenza stampa di vigilia -. Ha saputo trasformare la rosa ereditata da Benitez inventando Mertens centravanti. Ha giocatori molto bravi tecnicamente, ha creato una squadra bella da vedere e che fa risultati importanti. Dopo tanta gavetta è arrivato al livello che meritava. E' migliorato anche lui, come l'ho fatto io, e ancora devo migliorare perché ogni anno è un'esperienza che si porta a casa.

Con quale formazione la Juventus affronterà il Napoli? Allegri, com'è normale che sia, non scopre le proprie carte e nemmeno fa concessioni alle indiscrezioni secondo cui Dybala potrebbe essere sacrificato per dare spazio al tridente composto da Higuain, Mandzukic e Dougls Costa.

Ho uno o due dubbi, deciderò domattina quando mi sveglio… non ho ancora deciso. Ho fatto una battuta a Higuain, gli ho detto che hanno preparato mezza statuetta sua nel caso in cui il Napoli vinca lo scudetto… Non segna da tanto? Non è la prima volta, lui ha questi alti e bassi, ma è in ottima condizione e domani credo che sarà importante e decisivo per la partita.

Un girone a parte di cinque incontri in calendario. Un campionato nel campionato, così Allegri parla dello sprint di fine stagione che scatterà domani sera a Torino. Una sfida nella sfida tra due delle protagoniste della Serie A in lotta per lo scudetto.