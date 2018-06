L'avventura al Napoli di Marek Hamsik sembra giunta ai titoli di cosa. L'ultima bandiera della squadra azzurra è pronto a volare in Cina dove ad attenderlo ci sono squadre intenzionate ad offrirgli un contratto da 12 milioni di euro a stagione, che gli permetterebbero di incassare un notevole tesoretto nella fase finale della sua carriera. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il presidente De Laurentiis, che dopo essersi impuntato sulla clausola anti-dimissioni di Sarri, non vuole concedere sconti nemmeno agli acquirenti del capitano slovacco. Ecco allora che quest'ultimo si sarebbe esposto in prima persona per chiedere al suo patron la cessione, con la possibilità di un atteggiamento più "morbido" in sede di trattative.

Le ultime notizie di calciomercato sull'addio di Hamsik al Napoli

La splendida love-story tra il Napoli e Hamsik, iniziata nel lontano 2007, sembra ormai arrivata al capolinea. Il centrocampista nel suo colloquio romano con il presidente De Laurentiis avrebbe palesato la sua volontà di dire addio agli azzurri: non per un'altra squadra di Serie A, né per una big europea ma per una società cinese. Sono diversi i club intenzionati in terra orientale allo slovacco e pronti a mettere sul piatto ingaggi eccezionali con cifre tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una proposta troppo vantaggiosa per essere rispedita al mittente.

La richiesta di De Laurentiis alle pretendenti cinesi di Hamsik sul mercato

Le pretendenti cinesi di Hamsik però devono fare i conti con il muro di Aurelio De Laurentiis. Per liberare il suo capitano il presidente non è intenzionato a fare sconti sul suo cartellino e chiede 30 o più milioni di euro. Una cifra che al momento rappresenta un ostacolo anche per le società orientali che devono fare i conti con la luxury tax: per un'operazione da 30 milioni di euro dovrebbero versarne altrettanti nelle casse dello Stato.

Hamsik chiede al presidente del Napoli di lasciarlo partire

Una somma tutt'altro che bassa dunque con Hamsik che dunque ha intenzione di muoversi in prima persona per favorire l'operazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Marekiaro avrebbe chiesto al presidente la cessione e magari la possibilità di un ammorbidimento della posizione sulle cifre della trattativa. Ecco allora previsto anche un incontro a Milano tra Hamsik, il suo agente Venglos, operatori del mercato cinese e possibili rappresentanti dei club interessati ovvero lo Shandong di Pellé e il Guangzhou allenato da Fabio Cannavaro.