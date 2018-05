Dove giocherà Marek Hamsik la prossima stagione? Questa è una domanda che fino a una decina di giorni fa nessuno pensava di porsi, perché la conferma dello slovacco al Napoli era praticamente scontata, ma in questa settimana prima il padre del calciatore e poi lo stesso Hamsik hanno detto che qualcosa potrebbe ben presto cambiare. L’offerta ricevuta dalla Cina sta facendo tentennare il capitano del Napoli, che una decisione sul suo futuro ancora non l’ha presa. In un’intervista ‘Marekiaro’ ha detto di aver ricevuto anche un’importante telefonata da Carlo Ancelotti che vorrebbe allenarlo nel prossimo campionato.

Hamsik ha rilasciato un’intervista a ‘Sport24’. un’emittente slovacca, e ha chiaramente dichiarato di non aver ancora ha preso una decisione ufficiale sul suo futuro. Al momento si sta godendo le meritate vacanze, ma presto deciderà cosa fare nella prossima stagione:

Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo con il tempo. La Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto. Adesso sono in vacanza, sto con la mia famiglia e ho giocato un po’ a calcio con i miei amici e a golf con il c.t. Kozak.

L’offerta cinese a Marek Hamsik. In questa stagione il capitano partenopeo ha inseguito il sogno scudetto con tutti i suoi compagni, non è riuscito a trionfare ma si è tolto delle soddisfazioni notevoli perché è diventato il giocatore con più gol di sempre del Napoli, battendo il primato di Maradona, e ha superato le 500 partite giocate. All’ombra del Vesuvio non dovrebbe rimanerci la prossima stagione. Dalla Cina ha ricevuto lo slovacco un’offerta eccezionale, c’è un club che gli ha offerto un triennale da dieci milioni di euro netti a stagione.