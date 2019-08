In vista della gara di Torino contro la Juventus, oggi si festeggia nella famiglia Napoli. Pochi minuti fa è stato reso pubblico il lieto evento che riguarda casa Koulibaly: il centrale difensivo azzurro e la compagna Charline Oudenot hanno festeggiato l'arrivo in famiglia di Nessa, secondogenita del calciatore senegalese. È stato proprio Kalidou a pubblicare sui suoi profili social la buona novella e dopo il primogenito Sine ecco che la famiglia del calciatore del club azzurro si allaga nuovamente. Un giorno davvero speciale per il numero 26 azzurro, che ha ricevuto già gli auguri della società e di tanti tifosi che ormai lo hanno innalzato a leader della loro squadra.

Il comunicato del Napoli

Questa la nota apparsa sul sito della società azzurra pochi minuti fa:

Koulibaly è di nuovo papà. E' nata Nessa, la secondogenita del difensore azzurro già padre di Seni, il maschietto venuto alla luce a gennaio di 3 anni fa. A Kalidou e alla signora Charline vanno le felicitazioni e gli auguri di tutta la SSC Napoli.

Firenze, KK accusato per un presunto sputo a Sottil

La tensione dopo la sfida Fiorentina-Napoli non è mancata. Oltre alle polemiche di Vincenzo Montella, indirizzate all’arbitro e ai suoi assistenti al VAR, alcuni organi d’informazione vicini ai viola hanno infatti messo in risalto anche il presunto comportamento scorretto del difensore partenopeo: lo sputo sembra, in effetti, esserci ma non è indirizzato verso l'attaccante della squadra toscana ma verso il terreno di gioco. Una polemica, dunque, apparentemente sterile e che serve solo ad alimentare ulteriori tensioni e che ha alimentato altre polemiche nel post-partita del Franchi, già abbastanza infuocato.