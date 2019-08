Grandi giocate e gol spettacolari, ma anche insulti gratuiti, i primi problemi con il Var e le inevitabili polemiche feroci. Non è mancato nulla nelle prime due partite di campionato, specialmente in quella di Firenze dove gli errori dell'arbitro hanno dato il via ad un dopo gara ad alta tensione. Dopo le parole di Vincenzo Montella, che se l'è presa con chi avrebbe dovuto controllare sul rigore concesso a Mertens, qualcuno ha anche diffuso la notizia di un presunto comportamento scorretto di Koulibaly ai danni di Sottil.

Come segnalato da alcuni organi d'informazione vicini alla Fiorentina, il giovane attaccante viola avrebbe infatti protestato molto con il direttore di gara durante il primo tempo, in occasione di uno dei tanti contrasti con il difensore del Napoli. La rabbia del figlio d'arte sarebbe nata non tanto per il duello fisico con il senegalese quanto per il presunto sputo del giocatore di Ancelotti, che dopo uno scontro di gioco gli avrebbe dedicato "particolari" attenzioni.

Una verità diversa

L'episodio di cui si è lamentato il giocatore della Fiorentina non è sfuggito alle telecamere. Il fotogramma che "racconta" quel momento, sta infatti circolando in rete da diverse ore è sembra rivelare una verità diversa da quella messa in risalto da Sottil: lo sputo sembra in effetti esserci, ma non sarebbe indirizzato verso l'attaccante di Montella bensì verso il terreno di gioco. Una polemica dunque apparentemente sterile, che ha però finito per alimentare ulteriori polemiche.

Risulta inoltre difficile credere che un giocatore come Kalidou Koulibaly, spesso oggetto di insulti in molti stadi e simbolo della lotta del calcio italiano contro il razzismo, possa aver perso la testa in questo modo così ingenuo. E' vero che a volte la "trance agonistica" fa perdere il controllo anche al giocatore più equilibrato, ma in questo caso sembra che sia stata fatale per il giocatore viola che ha denunciato un episodio presumibilmente inesistente.