Se sul campo l'obiettivo principale non è ancora stato raggiunto, in società invece l'esercizio chiuso nello scorso giugno ha fatto registrare un utile record per le casse del club. In attesa di festeggiare i traguardi della squadra di Sarri, Aurelio De Laurentiis può dunque brindare ai conti della sua società e ai ricavi che hanno permesso al presidente di aumentare i compensi dei suoi collaboratori più stretti, dove tra di loro ci sono anche diversi componenti della famiglia del noto produttore cinematografico.

Come segnalato da "Calcio e Finanza", la maggior parte gli amministratori del club sono tutti della famiglia di Aurelio De Laurentiis. Fino al 2014, infatti, il Cda era formato dallo stesso De Laurentiis e dai figli Edoardo e Valentina, da sua moglie Jacqueline e da Andrea Chiavelli: braccio destro del patron e ufficialmente consigliere delegato. Nell'anno successivo è poi entrato in società anche Luigi: il terzo figlio del presidente che, fino a quel momento, si era occupato principalmente dei progetti cinematografici.

I compensi per gli allenatori.

Più che un aumento di stipendio, De Laurentiis ha dunque diviso gli introiti con i parenti e ripagato gli investimenti iniziali che all’epoca dell’acquisto del Napoli si aggiravano sui 16/17 milioni di euro, oltre al prestito bancario da 31 milioni di euro già estinto nei primi tre anni. La cifra in questione divisa con il cda sotto forma di compensi, secondo "Calcio e Finanza" sarebbe stata di 4.477.300 euro contro 1.025.300 euro del 2016.

Un aumento considerevole che, calcolatrice alla mano, potrebbe aver portato nelle tasche di ogni amministratore una media di circa 750mila euro a testa. Numeri molto simili a quelli pagati agli allenatori sotto contratto nell'esercizio 2017: ben 13, ai quali sarebbero andati complessivamente 5,1 milioni di euro.