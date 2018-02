Non è bastata al Napoli una gran prova in terra tedesca. Gli azzurri non sono riusciti a ribaltare l'1-3 incassato al San Paolo in Europa League e hanno detto addio alla competizione. Come consolarsi? Con l'ufficialità del colpo di calciomercato Milic che permette a Sarri di colmare una lacuna nella corsia difensiva sinistra. E' stato lo stesso presidente a formalizzare l'ingaggio dell'ex viola, alla sua maniera, attraverso un tweet.

De Laurentiis dà il benvenuto al Napoli a Milic.

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso l'operazione è stata formalizzata. Hrvoje Milic è un nuovo giocatore del Napoli. L'esterno sinistro croato ha già sostenuto le visite mediche con il club di De Laurentiis. Proprio quest'ultimo ha ufficializzato l'ingaggio del calciatore svincolato con il solito tweet. Poche parole quel presidente che ha "cinguettato" sul suo profilo ufficiale: "Benvenuto Hrvoje!".

Come Milic potrà mettersi al servizio del Napoli e di Sarri.

Maurizio Sarri dunque potrà disporre di un'altra risorsa per la corsia difensiva di sinistra dopo il secondo infortunio al ginocchio (frattura della rotula) per Ghoulam. L'allenatore è stato finora costretto a schierare titolare Mario Rui, con la possibilità di spostare eventualmente Hysaj, con Maggio a destra. Adesso il classe 1989 potrà mettersi a disposizione del tecnico azzurro soprattutto negli allenamenti, e poi chissà magari guadagnarsi una maglia nelle prossime giornate.

Perché il Napoli ha scelto Milic, e le cifre dell'affare.

Il Napoli, anche dopo l'altro ko di Chiriches, ha deciso dunque di attingere alla lista degli svincolati di mercato. In primis gli azzurri sembravano pronti a tentare l'assalto a Siqueira, che però non ha offerto particolari garanzie dal punto di vista fisico. Ecco allora l'assalto a Milic che conosce bene la Serie A alla luce dell'esperienza con la Fiorentina nel 2016/2017 prima della parentesi non fortunata all'Olimpiakos. Affare da circa 200mila euro a stagione, da qui a giugno per il laterale, pronto a rimettersi in gioco.