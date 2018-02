Il dado è tratto. Ancora poche ore e Hrvoje Milic potrà essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro nelle ultime ore ha dato un'accelerata decisiva alla trattativa per il croato che sta sostenendo le visite mediche di rito, preludio alla firma sul contratto con la società di De Laurentiis. Accordo totale tra le parti con Sarri che si prepara dunque ad avere a disposizione un nuovo esterno sinistro, utile anche nelle turnazioni da qui a fine campionato.

Napoli-Milic, operazione di calciomercato chiusa.

A confermare la fumata bianca nella trattativa con il calciatore classe 1989 svincolato ci ha pensato Sky. Nelle ultime ore gli azzurri hanno sciolto gli ultimi dubbi e accelerato trovando così l'accordo totale con l'ex Fiorentina. Dopo le visite mediche di rito, a meno di clamorosi colpi di scena, Hrvoje Milic apporrà la sua firma sul contratto che dovrebbe durare fino a fine stagione e dunque di 4 mesi.

Quanto guadagnerà Milic al Napoli.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sull'ingaggio del calciatore, rimasto svincolato a gennaio dopo la conclusione della sua avventura tutt'altro che fortunata all'Olympiakos. Le indiscrezioni parlano di uno stipendio di circa 200mila euro da qui a giugno per Milic.

Che ruolo avrà nel Napoli Milic.

Il nuovo infortunio, la frattura alla rotula, di Ghoulam ha ulteriormente accorciato la coperta di Sarri in difesa costretto poi a salutare anche Chiriches per un problema muscolare. A sinistra l'unico giocatore di ruolo, senza considerare i Primavera, è Mario Rui. Una situazione che ha spinto gli azzurri dunque a ricorrere alla lista degli svincolati: scartato Siqueira il nome più affidabile è stato quello di Milic, anche alla luce della sua condizione fisica positiva. Il ragazzo potrà mettersi a disposizione di Sarri soprattutto negli allenamenti quando l'allenatore potrà contare su un altro terzino esperto, e di ruolo. E poi magari chissà, in futuro potrebbe anche scalare le gerarchie.