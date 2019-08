Carlo Ancelotti aveva chiesto pazienza ai tifosi e ‘promesso' loro la costruzione di una squadra importante. Le ultime settimane di mercato gli hanno dato ragione, perché il Napoli ha infatti già piazzato dei colpi importanti e altri proverà a piazzarne nelle prossime ore. In primis quello di Hirving Lozano: ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra e scendere in campo allo stadio San Paolo.

I nomi che circolano in orbita Napoli sono infatti tutti di primo piano. Oltre a James Rodriguez, sogno di tutti coloro che hanno a cuore la squadra partenopea e pronto anche lui a traslocare a Castel Volturno, ci sono infatti anche Mauro Icardi (al quale De Laurentiis ha già fatto pervenire la sua importante offerta) e Fernando Llorente: occasione a costo zero, che porterebbe a Napoli esperienza e gol. Il tutto senza dimenticare l'interesse per Duvan Zapata e per il giovane gioiello del Boca Juniors: Agustin Almendra.

L'importanza di Ancelotti

Dopo le polemiche degli anni scorsi, per Aurelio De Laurentiis è così giunto il momento di prendere gli applausi della tifoseria e degli addetti ai lavori. Come evidenziato da ‘Sky', il patron campano è deciso a fare il salto di qualità e può permetterselo perché è al comando di una delle squadre italiane più regolari e in crescita a livello economico e tecnico.

Il famoso ‘gap' con la Juventus c'è ancora (anche se meno evidente), ma la strada intrapresa dalla proprietà pare quella giusta: basti pensare che il Napoli risulta inoltre la società che riesce a valorizzare maggiormente i giocatori acquistati. Il tutto grazie anche alla sapiente ‘consulenza' di un uomo di calcio navigato come Ancelotti: "Ha lavorato molto bene e i risultati ottenuti lo confermano – ha dichiarato pochi giorni fa De Laurentiis – Con lui abbiamo altri due anni di contratto e siamo l’unica big italiana che non è alle prese con una rivoluzione interna. Questo ci permetterà di fare le cose per bene e di costruire una squadra ancora più forte di quella che abbiamo".