È finita? Probabilmente sì. La corsa scudetto che il Napoli aveva riaperto nella notte di Torino grazie a Kalidou Koulibaly ma la sconfitta di Firenze e la vittoria della Juventus in casa dell'Inter ha riportato di nuovo gli azzurri a -4 dalla squadra di Massimiliano Allegri. Una battuta d'arresto davvero dura da digerire e che ha messo fine ai sogni tricolore dei partenopei: secondo quando riporta La Gazzetta dello Sport Maurizio Sarri ieri ha avuto un confronto con i suoi calciatori e ha iniziato a preparare la settimana che porta a Napoli-Torino. La squadra azzurra all'Artemio Franchi è parsa svuotata dal punto di vista mentale e proprio su questo aspetto l'allenatore napoletano si è confrontato con Hamsik e compagni. Finché la matematica non li darà per spacciati proveranno a lottare ma sono consapevoli che la possibilità di sorpassare la Juve è davvero ridotta visto il calendario che hanno entrambe le squadre e la distanza di quattro punti che non è certamente facile da ridurre.

Può sembrare casuale ma gli uomini di Sarri sono crollati mentalmente proprio nelle due volte in cui la Juventus è arrivata alla vittoria in maniera rocambolesche vittorie della Juve contro Lazio e Inter: all'Olimpico con la rete di Dybala nei minuti di recupero con gli azzurri impegnati in casa contro la Roma pochi minuti dopo e a San Siro con una rimonta dal 2-1 al 2-3 intorno al 90′. Sembra essere la dimostrazione di un limite psicologico di un'organico che spesso ha messo in mostra la sua fragilità quando doveva cercare di "tenere botta".

Il futuro di Sarri non è chiaro: cosa accadrà?

Nonostante mancano ancora tre gare si parla già del futuro e oltre al rafforzamento dell'organico con calciatori di esperienza c'è in ballo la riconferma di Maurizio Sarri. Quest'ultimo ha nella testa solo le prossime tre partite ma è in testa alle preferenze del Chelsea per il dopo Conte. Dopo i nomi di Emery, Fonseca e Giampaolo, nelle ultime ore sarebbe rispuntato anche quello di Rafa Benitez, che ha guidato il Napoli per due anni e con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.