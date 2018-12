Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un Napoli pronto a piazzare il colpo Agustín Almendra. Il club azzurro ha le mani sul talentuoso centrocampista classe 2000 del Boca Juniors. Si valuta proprio con gli argentini se chiudere l'operazione a gennaio, nella finestra di trattativa invernale, o rimandare il tutto alla prossima estate, con il ragazzo che potrebbe così mettere nelle gambe altri minuti preziosi. Ma chi è Agustín Almendra e quali sono le caratteristiche tecniche di un calciatore considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico argentino?

Napoli-Almendra, le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Sky dunque il Napoli sarebbe vicinissimo a chiudere sul mercato per Agustìn Almendra. Il discorso con il Boca Juniors per il giovane centrocampista è avviatissimo, con l'accordo totale che è dietro l'angolo. Mancano da limare solo gli ultimi dettagli e le tempistiche per la conclusione dell'affare: bisognerà capire se il Napoli accelererà i tempi per acquistare Almendra già nella finestra di gennaio, o rimanderà l'affare (forte dell'intesa totale con gli xeneizes) a giugno per fare tutto con calma.

Chi è Agustìn Almendra e quali sono le sue caratteristiche

Chi è Agustìn Almendra e quali sono le sue caratteristiche? Stiamo parlando di un centrocampista classe 2000 molto talentuoso, che ha già fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili argentine e si prepara a vivere da protagonista il prossimo Sub-20, con la rappresentativa Under 20 dell'Albiceleste. Centrocampista centrale, capace all'occorrenza di muoversi anche da trequartista e mezz'ala, Almendra fa della visione di gioco e delle doti tecniche i suoi punti di forza. In patria, non mancano i paragoni, con tanto di accostamenti ad una leggenda del Boca come Riquelme. Il suo esordio in prima squadra è arrivato nello scorso aprile, anche se le sue prestazioni in crescendo hanno dovuto fare i conti con una serie di problemi extracalcistici che ne hanno impedito dunque l'exploit.

in foto: Foto Sofascore

I problemi extracalcio di Almendra legati alla fidanzata

Almendra ha dovuto fare i conti con alcune vicende personali, tutt'altro che positive. Protagonista Cecilia Fernanda Maciel, la fidanzata del calciatore, più grande di lui di 15 anni. La donna è stata arrestata a causa di una brutta storia: avrebbe messo su una banda a gestione familiare per il traffico illegale di un farmaco abortivo, il misoprostolo. Arrestate con lei anche la madre, la sorella e la zia. Una vicenda che ha influito anche sul rendimento del ragazzo, che non sereno ha perso posti nelle gerarchie dello staff tecnico e non è stato convocato in occasione della finale di Copa Libertadores, in cui avrebbe fatto comodo alla sua squadra.

Quanto costa il cartellino di Agustìn Almendra

Quanto vale il cartellino di Agustìn Almendra? Le richieste del Boca Juniors sono state inizialmente altissime. Addirittura 20 milioni di euro per il classe 2000 oggetto dei desideri anche del Valencia. Alla fine però l'accordo con il Napoli, secondo l'emittente satellitare, sarebbe stato raggiunto su cifre più basse, anche tenendo conto del rendimento del ragazzo condizionato dai problemi personali