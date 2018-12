Cinquanta milioni di euro. E' l'attuale valore di mercato che ha raggiunto Allan – secondo la valutazione indicata da Transfermarkt – ed è la somma che il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a mettere sul piatto se il Napoli mostrasse un'apertura a intavolare la trattativa per la cessione del mediano brasiliano. Con la partenza di Rabiot ormai certa (ha rifiutato il rinnovo del contratto e andrà via a parametro zero) la squadra di Tuchel ha bisogno di un rinforzo di qualità in quella zona del campo. Il rendimento delle ultime due stagioni – in particolare da quando è arrivato Carlo Ancelotti in panchina – ha posto il centrocampista sudamericano sotto i riflettori.

Calciatore ‘di lotta e di governo'. Del resto, basta dare un'occhiata qualche dato statistico per capire quanto sia imprescindibile dal punto di vista tattico nel ruolo di ‘lotta e di governo' che ha convinto perfino il ct della Seleçao a chiamarlo in nazionale: 74 palle recuperate, in Serie A solo Skriniar (difensore) dell'Inter ha fatto meglio (78) di lui; una percentuale di precisione nei passaggi che rasenta la perfezione con 89.7% in campionato e 90% in Champions per una media di 89.8%.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Allan (fonte Transfermarkt)

Le cifre del contratto col Napoli. Secondo le ultime notizie di mercato che dalla Francia rimbalzano in Italia – come raccontato dal CorSport – il club transalpino ha iniziato a sondare il terreno per capire se vi sono almeno margini di manovra a fronte della chiusura netta da parte del Napoli. "No, grazie" è stata la replica rispetto all'addio a un calciatore che a marzo scorso ha rinnovato il contratto fino al 2023 (con ritocco dello stipendio fino a 2 milioni netti a stagione). No a cinquanta milioni, e non è solo una questione di soldi: Allan è considerato un pedina fondamentale per il futuro nello scacchiere azzurro. Se vuoi alzare ancora un po' l'asticella della competitività tanto in Italia quanto in Europa non puoi lasciar partire i migliori calciatori. E non è questa l'intenzione dei partenopei.

in foto: Il rendimento di Allan in stagione (fonte whoscored.com)

Quanto vale oggi Allan? Sicuramente più dei 50 milioni indicati dal Psg. L'ex Udinese arrivò sotto il Vesuvio nell'estate del 2015 per la somma di 12 milioni di euro, il cartellino di Britos e il prestito di Duvan Zapata. Per convincere il club campano a privarsi di un calciatore del genere, che a 28 anni è nel pieno della maturità tecnica e tattica, servirebbe la classica ‘proposta indecente', la cosiddetta offerta alla quale proprio non si può rinunciare. Chi potrebbe arrivare al suo posto? Presto per dirlo anche perché da Napoli non ci sono segnali di questo tipo. Forse Barella del Cagliari ma quella è un'altra storia.