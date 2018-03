Rinforzare adeguatamente la squadra e garantirle un futuro luminoso. Maurizio Sarri, atteso dal confronto con Aurelio De Laurentiis in merito al suo rinnovo, è stato chiaro. Il tecnico partenopeo, che ha già contribuito a fare del Napoli una squadra in grado di lottare per lo Scudetto, vuol capire quanto la proprietà sia in grado di accontentarlo prima di apporre il suo autografo sul nuovo contratto che lo legherà al club per i prossimi anni.

I due obiettivi del mister azzurro, verranno dunque affrontati tra le parti nel prossimo e imminente incontro dove De Laurentiis dovrà ascoltare le richieste e illustrare al tecnico le strategie di mercato. Tra i nomi condivisi da presidente e allenatore, c'è anche quello di Denis Suarez: centrocampista del Barcellona, ormai ai margini del progetto di Ernesto Valverde.

Lo sforzo economico di De Laurentiis

Molto stimato da Maurizio Sarri, che ovviamente sarebbe felice di averlo a disposizione per la prossima stagione, lo spagnolo classe '94 è visto da molti come un grande sacrifico economico per la società partenopea. Il Barcellona, che è ormai deciso a vendere il suo giocatore, ha infatti fissato a 50 milioni di euro la base d'asta per il cartellino dell'ex Villarreal che continua a piacere a mezza Europa. Per convincere Maurizio Sarri a rimanere a Napoli, De Laurentiis pare però disposto ad investire pesantemente sul prossimo mercato estivo.

Oltre allo spagnolo, il presidente napoletano vorrebbe accontentare il suo allenatore anche con altri giocatori ritenuti (da Sarri) indispensabili per far crescere ulteriormente la rosa campana. Tra questi ci sono sicuramente i nomi di Federico Chiesa e Simone Verdi, senza dimenticare quei campioni che andrebbero a rinforzare gli altri reparti del campo: Darmian e Vrsaljko per la difesa e Torreira per il centrocampo.