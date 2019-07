E' un Carlo Ancelotti visibilmente contento quello che si presenta davanti alle telecamere, dubito dopo la convincente partita di Edimburgo contro il Liverpool campione d'Europa. "E' stata una vittoria bella e anche un po' inaspettata – ha dichiarato il tecnico nell'intervista concessa a Sky – I ragazzi hanno approcciato il match col piglio giusto, con fisicità diversa rispetto a quella del test precedente. Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio".

"Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare scriteriatamente, siamo stati molto ordinati e sempre pronti a sfruttare il contropiede – ha aggiunto Ancelotti – In questo contesto il lavoro degli attaccanti è stato molto importante. La prossima stagione? Vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Ma se non ci siamo depressi troppo dopo la sconfitta per 5-0 dell'anno scorso non ci esaltiamo troppo per questo 3-0. Finiamo la preparazione con il sorriso sulle labbra, pronti poi al campionato".

Il colpo di mercato

Tra le tante note positive, c'è soprattutto la gara di Lorenzo Insigne: decisivo con il suo bellissimo gol e con il suo contributo negli altri due: "E' l'Insigne che ha giocato così fino a dicembre – ha spiegato il mister partenopeo – Poi ha avuto più difficoltà per varie ragioni, ma un Insigne così è fondamentale per noi. Callejon? E' una risorsa, che giochi al centro o a destra. Non fa fatica a giocare da centrocampista centrale. Sembra che lo faccia da 15 anni".

Infine una chiusura importante sul mercato. Dopo le operazioni portate a termine in queste settimane, i tifosi sognano un grande colpo finale: "La voglia di farlo sicuramente c'è, da parte di tutti, in primis della società. Ci possono essere varie opportunità, vediamo la migliore. Nomi non ne faccio, ma ci sono delle possibilità interessanti. Pepè all’Arsenal? Non sono deluso".