Ho sempre avuto grandi centravanti in carriera, da Inzaghi a Ibra. Icardi è un grande centravanti come Milik. Il polacco, però, è più completo anche se l’argentino finalizza di più dentro l’area. Il 31 agosto tiriamo la riga e saremo tutti contenti.

Sono queste le parole che Carlo Ancelotti ha utilizzato al termine del test con la Cremonese, che ha visto il Napoli pareggiare per 3-3. Il tecnico dei partenopei a TV Luna ha fatto il punto sul mercato e ha parlato delle voci di mercato su Mauro Icardi. Dopo la terza amichevole a Dimaro Folgarida l'allenatore di Reggiolo si è soffermato sui carichi di lavoro della squadra nei giorni scorsi:

È stata una gara lenta, quasi soporifera da parte nostra. Eravamo stanchi per i carichi di lavoro. La squadra ha fatto allenamento sulla forza in questi giorni ed era prevedibile non essere al top. Ma sono gare in cui bisogna provare a fare esperimenti tattici perché servono proprio a questo. Abbiamo operato tanto pressing alto e quindi ci siamo presi molto rischi, come è anche logico in questo periodo. Più avanti avremo meno modo di rischiare.